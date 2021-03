Francuzi ocenili Milika za mecz z Rennes. "Musi się dostosować"

Bohaterami Marsylii zostali rezerwowi. Wprowadzony w 62. minucie Tomaz de Lima dograł z linii końcowej boiska prosto na głowę Cuisance'a, który pojawił się na boisku w 81. minucie, czyli siedem minut przed golem. W pierwszej połowie wydawało się, że znowu swoją okazję będzie miał Arkadiusz Milik po tym, jak sędzia podyktował rzut karny dla jego drużyny. Decyzja została zmieniona po interwencji VAR. Polak w pierwszych 45 minutach miał jeszcze jedną dobrą okazję, kiedy uderzał z woleja po dograniu z głębi pola, ale lepszy okazał się bramkarz gości.

Więcej sytuacji Milik nie miał i został zmieniony w 71. minucie. Po spotkaniu oceniły go francuskie media. Polak otrzymał bardzo przeciętne noty, aczkolwiek zwracano uwagę, że nie pomagał mu zespół. Portal "footmercato.net" ocenił Milika na 5 w 10-cio stopniowej skali. – Polak nie miał zbyt wielu sytuacji. Tylko jedną, ładny strzał z prawej nogi dobrze obroniony przez Alfreda Gomisa. Poza tym dużo biegał, próbując wywrzeć presję na obrońcach rywali i bramkarzu. Niewidoczny w drugiej połowie został zmieniony – napisano.

Nota 5, którą otrzymał Milik, była jednak najgorsza w zespole Marsylii. Taką samą uzyskał również Saif-Eddine Khaoui, który został uznany przez pozostałe media najgorszym zawodnikiem w szeregach Marsylii. Taką samą notę Milik otrzymał od "maxifoot.fr". – Obrońcy Rennes dobrze odcięli polskiego napastnika. Strzał z ostrego kąta w Gomisa był tak naprawdę jego jedyną okazją – czytamy.

Gorszą notę Milik otrzymał od dziennikarzy serwisu "hommedumatch.fr". Ocenili oni występ napastnika na 4,5. – Dobrze się poruszał, ale nie zostało to nagrodzone dobrymi centrami. Zdarzało mu się zgubić kryjących go obrońców, ale nie zdołał wykorzystać swojej okazji – czytamy. Nota Milika była drugą najniższą w zespole. Również na 4,5 Milik został oceniony przez "lephoceen.fr". – Niezbyt porywający występ, mimo niewielu otrzymanych piłek. Mógł spisać się lepiej, ale on również musi się dostosować do nowego systemu gry – napisano w artykule. Również w tym przypadku ze wszystkich ocenionych piłkarzy, tylko Khaoui otrzymał gorszą notę (4).

Następny mecz Olympique Marsylia rozegra w sobotę. Rywalem zespołu Arkadiusza Milika będzie Brest.