Mocarstwowe plany FC Barcelony. Dwa priorytety Laporty w tym transferowy hit

Dzień po odpadnięciu FC Barcelony z Ligi Mistrzów dziennik "AS" przedstawił plany nowego prezydenta klubu - Joana Laporty - na odbudowanie drużyny, która już w przyszłym sezonie miałaby stać się konkurencyjna dla najlepszych klubów w Europie. Chociaż Katalończycy są w trudnej sytuacji finansowej i w niedługiej przyszłości muszą spłacić 200 mln euro długu, to plany transferowe klubu są imponujące.

"AS" poinformował, że priorytetem Laporty będzie sprowadzenie na Camp Nou Erlinga Haalanda. Nowy prezydent FC Barcelony ma wykorzystać bliską znajomość z menedżerem zawodnika - Mino Raiolą - by uzgodnić warunki transferu, które zadowolą wszystkie zainteresowane strony. To właśnie transfer Norwega oraz podpisanie nowego kontraktu z Lionelem Messim mają być fundamentem nowej drużyny.

Laporta, który był już prezydentem klubu w latach 2003-2010, chce nawiązać do początku swojej pierwszej kadencji. To wtedy sprowadził on do klubu Ronaldinho, a później Samuela Eto'o, którzy okazali się kluczowymi piłkarzami w zespole Franka Rijkarda. Gwiazdy wspomagane przez graczy takich jak Rafael Marquez, Edmilson, Mark van Bommel czy Ludovic Giuly stworzyły drużynę, która w 2006 roku wygrała Ligę Mistrzów.

Kadrowa rewolucja w FC Barcelonie?

Teraz Laporta chce postąpić podobnie. Poza nowym kontraktem Messiego i transferem Haalanda prezydent klubu interesuje się też Davidem Alabą. Chociaż problemem mogą być wysokie wymagania finansowe piłkarza, to Laporta miał już spotkać się z przedstawicielami Austriaka - Pinim Zahavim i Falim Ramadanim.

"AS" dodaje, że Alaba nie jest jedynym zawodnikiem z kończącym się kontraktem, który zainteresowała się FC Barcelona. Laporta miał nie zrezygnować z piłkarzy, których już wcześniej łączono z klubem, czyli Erica Garcii, Sergio Aguero, Memphisa Depay'a czy Georginio Wijnalduma.

Takie transfery wiązałyby się oczywiście z koniecznością sprzedania kilku zawodników. "AS" informuje, że już latem FC Barcelonę mogą opuścić Philippe Coutinho i Antoine Griezmann, którzy na Camp Nou nie spełnili pokładanych w nich nadziei.