Jest decyzja organizatorów Australian Open. "Dyskretne wydarzenie"

Wszystkie czwartkowe mecze w Melbourne zostały odwołane. Powodem jest pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa u jednego z pracowników hotelu Grand Hyatt, gdzie przebywają organizatorzy, obsługa, ale też i zawodnicy.Od 500 do 600 osób - a w tym także ci, którzy biorą udział w sześciu różnych turniejach przed zbliżającym się wielkoszlemowym Australian Open - zostało objętych kwarantanną. - Na razie nie ma powodów do obaw - mówi Daniel Andrews, premier stanu Wiktoria, który nadzoruje sytuację przed zbliżającym się Australian Open.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie martwię się porażką Igi Świątek. Rywalki będą się jej obawiać"

Tennys Sandgren stracił panowanie w trakcie meczu. "Nienawidzę tego głupiego sportu"

Losowanie AO przełożone z czwartku na piątek. "Będzie to dyskretne wydarzenie"

Portal foxsports.com.au poinformował, że przygotowania do pierwszego wielkoszlemowego turnieju w 2021 roku pogrążyły się w chaosie, ponieważ 600 osób czeka na wyniki badań po pozytywnym wyniku testu na koronawirusa u pracownika hotelu. Dyrektor turnieju Craig Tiley przyznał, że AO odbędzie się zgodnie z planem (początek 8 lutego), ale ogłosił również, że losowanie nie odbędzie się zgodnie z planem o 18:00 czasu australijskiego w czwartek, ale prawdopodobnie w piątek po południu.

Podczas losowania, które w ostatnich latach było wielkim wydarzeniem, poznamy całą drabinkę turnieju od pierwszej rundy w turnieju singlowym mężczyzn i kobiet. - W tym roku będzie to dyskretne wydarzenie - przeprowadzone w biurach Tennis Australia - czytamy na łamach portalu.

W hotelach kwarantannowych, gdzie przebywają tenisiści przed zbliżającym się AO, odnotowano już łącznie dziesięć przypadków koronawirusa, w tym trzy z wariantem brytyjskim. Turniej, który był już kilkukrotnie przesuwany, ma rozpocząć się w najbliższy poniedziałek. Kolejne pozytywne przypadki mogą jednak znowu zaburzyć jego harmonogram.

Wspomniany przypadek koronawirusa jest jednym z nielicznych w stanie Wiktoria od prawie miesiąca. W Australii skutecznie zdławiono pandemię koronawirusa ((więcej tutaj), dlatego zadecydowano, że trybuny będą mogły wypełnić się kibicami. Co prawda tylko w 25 proc., ale to i tak oznacza, że zmagania tenisistów - w tym troje z Polski: Igi Świątek, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka - codziennie z bliska będzie mogło oglądać do 30 tys. widzów.

Problemy Igi Świątek? Nie tylko jej, faworytki odpadają z Melbourne jedna po drugiej

W czwartkowych spotkaniach w Melbourne mieli wystąpić polscy tenisiści - Hubert Hurkacz w ćwierćfinale singla i Łukasz Kubot w parze z Wesleyem Koolhofem w deblu. Ich mecze mają zostać rozegrane w piątek. Natomiast Iga Świątek, która odpadła z Jekatieriną Aleksandrową 4:6, 2:6 w meczu 1/8 finału turnieju WTA 500 w Melbourne jest zakwaterowana w hotelu, gdzie wykryto pozytywny przypadek Covid-19. Polka nie może opuszczać swojego apartamentu.