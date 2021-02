Wayne Rooney o Krystianie Bieliku: Wszyscy jesteśmy zdruzgotani

Krystian Bielik nabawił się kontuzji w ligowym meczu Derby County z Bristol City (1:0) w 27. kolejce Championship. Polak został zniesiony na noszach w 36. minucie meczu, a na boisku zmienił go Martyn Waghorn.

Zobacz wideo Krystian Bielik o kulisach odejścia z Arsenalu: Emery nie wiedział, jakiego ma piłkarza

Wayne Rooney był zdruzgotany urazem Bielika. "To smutne"

W następnym meczu Derby County pokonało Rotherham United (3:0). W wywiadzie pomeczowym nie zabrakło jednak pytań o kontuzję Krystiana Bielika. Były zawodnik Arsenalu zerwał więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie. – Wszyscy w klubie jesteśmy zdruzgotani. To bardzo smutne, co mu się przytrafiło. Czego go teraz długa przerwa, ale wie co ma robić. Już to przechodził, ale może liczyć na naszą pomoc. To wielki cios dla nas, ale także dla niego samego. Dopiero co w grudniu wrócił do gry i wyglądał dobrze, miał szansę na udział w EURO 2020 – powiedział trener Wayne Rooney. Rodzina jest także zdruzgotana, o czym mówiła mama piłkarza, Edyta Bielik, w rozmowie ze Sport.pl.

Krystian Bielik wrócił do gry na początku grudnia 2020 roku. Polak szybko odzyskał formę i był jednym z najlepszych piłkarzy Derby w tym sezonie. Został nawet wybrany piłkarzem grudnia w Championship, a po spotkaniach kolekcjonował nagrody dla piłkarza meczu. Teraz przed nim rekonwalescencja, a powrót na boisko jest przewidywany za kilka miesięcy.