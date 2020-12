Milik na okładce włoskiej gazety. Trzy kluby walczą o polskiego napastnika

Kontrakt Milika z Napoli wygasa w czerwcu, a to oznacza, że w styczniu będzie mógł się dogadać z nowym klubem, by przejść do niego latem za darmo. Problem w tym, że Polak nie jest nawet zgłoszony ani do Serie A, ani do Ligi Europy, a w czerwcu rozpoczyna się Euro 2021. Dlatego coraz bardziej prawdopodobne, że Milik będzie chciał ratować swoją karierę już zimą.

Włoskie media niemal codziennie informują o sytuacji polskiego napastnika. W sobotę ukazało się wydanie "Corierre dello sport", w którym na okładce widnieje Milik. - Viola pyta o Milika, on chce do AS Romy, a kusi go Juventus - czytamy w tytule gazety.

W ostatnich dniach włoskie media informowały, że Milik może zostać sprzedany w zimowym oknie transferowym za 15-18 mln euro albo straci pół roku, będąc odsuniętym od kadry ekipy spod Wezuwiusza do końca kontraktu, czyli do 30 czerwca 2021 roku.

- W piątek rano Przemysław Pańtak, agent Arkadiusza Milika, spotkał się z przedstawicielami Napoli, aby znaleźć w końcu kompromis - informował dziennikarz Gianluca Di Marzio oraz Sky Sports.

Juventus dalej chce polskiego napastnika

Wcześniej Włosi pisali, że temat Arkadiusza Milika w Turynie rozpala na nowo, o czym można było przeczytać w "Corierre della Sera". Polak jest napastnikiem, którego profil pasuje do mistrzów Włoch. Co prawda 18 mln euro za jego transfer wywołuje wątpliwości, ale jest jeszcze czas, by się dogadać. Na pewno w transakcję nie byłby włączony Federico Bernardeschi, jak sądzono latem. Gennaro Gattuso, trener Napoli, nie jest zainteresowany skrzydłowym Juventusu - dodał włoski dziennik.

Milik wystąpił ostatni raz w Napoli 8 sierpnia 2020 roku, kiedy jego klub mierzył się z Barceloną w Lidze Mistrzów. Fiorentina, Inter, Everton, Tottenham, Sevilla, Schalke, RB Lipsk - to inne zespoły, z którymi polski napastnik był łączony w ostatnich miesiącach.