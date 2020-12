Arkadiusz Milik znowu głównym celem transferowym! "Temat rozpala się na nowo"

- Kalendarz rozgrywek jest bardzo napięty. Początek sezonu udowodnił, że Juventusowi przydałby sie kolejny napastnik. Cristiano Ronaldo nie może grać cały czas, Alvaro Morata też musi czasem odpocząć, zaś Paulo Dybala wciąż nie wrócił do optymalnej formy. W dodatku Argentyńczyk wciąż nie porozumiał się ws. kontraktu. To sprawia, że Juventus znowu jest zainteresowany pozyskaniem Arkadiusza Milika. To napastnik, którego profil pasuje do Juventusu. Co prawda cena 18 mln euro wywołuje wątpliwości, ale jest jeszcze czas, by się dogadać. Na pewno jednak nie będzie w transakcję włączony Federico Bernardeschi, tak jak sądzono latem. Gennaro Gattuso, trener Napoli nie jest zainteresowany skrzydłowym - pisze "Corriere della Sera".

Kontrakt Milika wygasa w czerwcu, a to oznacza, że w styczniu będzie mógł się dogadać z nowym klubem, by przejść do niego latem za darmo. Problem w tym, że Polak nie jest nawet zgłoszony ani do Serie A, ani do Ligi Europy, a w czerwcu rozpoczyna się Euro 2021. Dlatego coraz bardziej prawdopodobne, że Milik będzie chciał ratować swoją karierę już zimą. Największym problemem napastnika może być fakt, że Napoli ma napięte stosunki z Juventusem.

Potencjalny transfer Milika może skomplikować także fakt, że Mino Raiola rozpoczyna ze Starą Damą negocjacje ws. powrotu Paula Pogby. Jeśli Francuz faktycznie mógłby wrócić do Turynu, to mistrzów Włoch nie będzie stać na kolejne wzmocnienia, typu Milik.

Sytuacja w tabeli Serie A

Liderem ligi włoskiej jest AC Milan, który ma 28 punktów po 12 meczach. Drugi jest Inter, który ma 27 "oczek", czyli o trzy więcej niż Juventus. Czwarta jest Roma, piąte Napoli, a Sassuolo zajmuje ostatnie miejsce gwarantujące grę w LE.

