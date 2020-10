Arkadiusz Reca bohaterem w meczu z Juventusem. Nikt nie został oceniony lepiej, a wynik sensacyjny [WIDEO]

Crotone miało udany początek meczu z Juventusem, a jednym z bohaterów był Arkadiusz Reca. To reprezentant Polski w polu karnym został sfaulowany przez Leonardo Bonucciego. Rzut karny na gola zamienił w 12. minucie meczu Simy. Juventus wyrównał dosyć szybko, bo już w 21. minucie, ale do końca meczu więcej goli już nie padło i Crotone niespodziewanie urwało punkty mistrzom Włoch.

Zobacz wideo Zobacz, jak Reca wywalczył rzut karny:

Dobre oceny Arkadiusza Recy

Włoskie media bardzo pozytywnie oceniają Arkadiusza Recę. Calciomercato przyznało Polakowi notę 7 (skala 1-10). Taką samą ocenę dostał jeszcze tylko Cigarini i Messias z Crotone i Morata z Juventusu. Nikt nie został oceniony lepiej. "Biegał wzdłuż boiska bez oznak zmęczenia. Wywalczył rzut karny i świetnie podawał do Pereiry, który nie wykorzystał okazji na strzelenie zwycięskiego gola" - opisano grę Polaka.

Na 7 Recę ocenił również włoski Eurosport. Na tym serwisie to również była najwyższa nota meczu. Taką samą ocenę dostali jeszcze strzelcy goli Simy i Morata. "Pociąg z lewej strony. Wywalczył karnego, dośrodkowywał, pokazywał się do gry. Świetna pierwsza połowa, w drugiej niewiele gorzej" - napisano o Recy.

Z kolei włoski Goal.com przyznał Recy notę 6,5. Lepsi w tym meczu byli Morata (7,5) i Simy (7). "Cały czas przyspieszał i stwarzał mnóstwo problemów prawej stronie Juventusu. Zrobił jednak jeden błąd, gdy zgubił krycie Chiesy" - zwrócono uwagę w grze Polaka.

Dla Crotone remis z Juventusem był pierwszym meczem tego sezonu, w którym zdobyli punkty. Beniaminek Serie A po czterech meczach zajmuje 18. miejsce w lidze. Za nimi są tylko Torino i Udinese. Z kolei Juventus jest czwarty z ośmioma punktami na koncie.

Arkadiusz Reca do Crotone jest wypożyczony z Atalanty Bergamo. W poprzednim sezonie również był na wypożyczeniu, ale w SPAL. We Włoszech gra od 2018 roku, wcześniej występował w Wiśle Płock. Jest regularnie powoływany do reprezentacji Polski przez Jerzego Brzęczka.

