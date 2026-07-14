Norwegia przegrała po dogrywce z Anglią 1:2, ale "Wikingowie" i tak mieli powody do świętowania. Ćwierćfinał mundialu to największy sukces tej reprezentacji w historii. W związku z tym trudno się dziwić, że na placu Slottsplatsen w Oslo z sukcesu piłkarzy cieszyło się ponad 70 000 osób.
Reprezentacja Norwegii przed rozpoczęciem uroczystości wylądowała na lotnisku Gardermoen pod Oslo. Wszystkich zszokował Haaland, który wyszedł z samolotu z pluszowym szopem pod pachą. Według doniesień szwedzkiego "Expressen" napastnik miał w Ameryce zakupić też kilka kapeluszy kowbojskich.
Haaland tego dnia zaskakiwał dalej. Na norweskich piłkarzy na Slottsplatsen czekało 70 tysięcy fanów, mimo to napastnik podobnie jak Sander Berge nie wziął udziału w uroczystościach, co w rozmowie z norweską telewizją tłumaczył trener, Stale Solbakken.
- Byliśmy strasznie spóźnieni. Obaj byli w środku, żeby powitać Jego Wysokość, ale potem musieli wyjść. To nie ich wina, powodem jest to, że mieliśmy kilkugodzinne opóźnienie w USA przed wylotem - przekazał selekcjoner.
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Jak się okazało Haaland od razu odjechał samochodem na prywatny samolot, którym udał się na wakacyjny wypad na Sycylię. Sam zawodnik postanowił naprawić sytuację, o czym poinformował fanów na Snapchacie.
"Dobra, wszyscy, spotkajmy się w Oslo tak szybko, jak to możliwe!" - napisał Haaland.
Pogromcy Norwegów, Anglicy w półfinale mundialu zmierzą się z Argentyną. Początek meczu w środę, 15 lipca o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.