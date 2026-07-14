Norwegia przegrała po dogrywce z Anglią 1:2, ale "Wikingowie" i tak mieli powody do świętowania. Ćwierćfinał mundialu to największy sukces tej reprezentacji w historii. W związku z tym trudno się dziwić, że na placu Slottsplatsen w Oslo z sukcesu piłkarzy cieszyło się ponad 70 000 osób.

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Haaland już na lotnisku zszokował wszystkich

Reprezentacja Norwegii przed rozpoczęciem uroczystości wylądowała na lotnisku Gardermoen pod Oslo. Wszystkich zszokował Haaland, który wyszedł z samolotu z pluszowym szopem pod pachą. Według doniesień szwedzkiego "Expressen" napastnik miał w Ameryce zakupić też kilka kapeluszy kowbojskich.

70 tys. ludzi czekało na Haalanda. Ten odleciał na wakacje

Haaland tego dnia zaskakiwał dalej. Na norweskich piłkarzy na Slottsplatsen czekało 70 tysięcy fanów, mimo to napastnik podobnie jak Sander Berge nie wziął udziału w uroczystościach, co w rozmowie z norweską telewizją tłumaczył trener, Stale Solbakken.

- Byliśmy strasznie spóźnieni. Obaj byli w środku, żeby powitać Jego Wysokość, ale potem musieli wyjść. To nie ich wina, powodem jest to, że mieliśmy kilkugodzinne opóźnienie w USA przed wylotem - przekazał selekcjoner.

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Jak się okazało Haaland od razu odjechał samochodem na prywatny samolot, którym udał się na wakacyjny wypad na Sycylię. Sam zawodnik postanowił naprawić sytuację, o czym poinformował fanów na Snapchacie.

"Dobra, wszyscy, spotkajmy się w Oslo tak szybko, jak to możliwe!" - napisał Haaland.

Pogromcy Norwegów, Anglicy w półfinale mundialu zmierzą się z Argentyną. Początek meczu w środę, 15 lipca o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.