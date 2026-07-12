Barcelona coraz bliżej hitowego transferu. Niemcy wydali komunikat

FC Barcelona w letnim oknie transferowym przebudowuje atak. Odeszli Robert Lewandowski oraz Marcus Rashford (nie wykupiono go po wypożyczeniu z Manchesteru United), a przyszedł już Anthony Gordon. Katalończycy są też coraz bliżej drugiego wzmocnienia ofensywy.

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FC Barcelona dopina kolejny transfer. Borussia Dortmund wydała komunikat

Nie tak dawno pojawiły się informacje, że mistrzowie Hiszpanii sprowadzą Karima Adeyemiego z Borussii Dortmund, która w niedzielę wydała komunikat dotyczący reprezentanta Niemiec. "Adeyemi i Kjell Waetjen nie wezmą udziału w dzisiejszych testach wydolnościowych. Obaj zawodnicy otrzymali zgodę na rozmowy z innymi klubami" - przekazała na X.

"24-letni skrzydłowy od początku jasno deklarował, że jego priorytetem jest gra w barwach Barcelony. Niemiec już kilka miesięcy temu odrzucił propozycję przedłużenia kontraktu z Borussią i zakomunikował klubowi chęć rozpoczęcia nowego rozdziału kariery poza Bundesligą. Istotnym czynnikiem wpływającym na jego decyzję była również obecność Hansiego Flicka - trenera, pod którego wodzą zawodnik ten zadebiutował w reprezentacji Niemiec w 2021 roku" - czytamy w katalońskim "Sporcie".

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Według tego źródła piłkarz będzie teraz dopełniał formalności związanych z transferem, a w środę 15 lipca lub w czwartek 16 lipca przejdzie testy medyczne. Po podpisaniu kontraktu ma jak najszybciej przyjechać do centrum treningowego reprezentacji Anglii St. George's Park (w Burton upon Tren), gdzie Barcelona będzie przygotowywać się do nowego sezonu (początek treningów w poniedziałek 13 lipca).

Tyle ma kosztować Barcelonę Karim Adeyemi

"Sport" przedstawił też warunki transakcji, które wcześniej ujawnili dziennikarze Fabrizio Romano i Patrick Berger. Kataloński dziennik podał to samo, co Romano, czyli 22 mln euro "podstawy", 7 mln euro w bonusach i 20 proc. dla Borussii od kolejnego transferu - Berger podał bonusy w wysokości 9 mln euro i 35 proc. dla Dortmundczyków z następnej sprzedaży. Niemiec i "Sport" są zgodni co do tego, że zawodnik podpisze pięcioletni kontrakt, do końca czerwca 2031 r. (według Bergera ma zarabiać 6 mln euro rocznie).

Karim Adeyemi trafił do Borussii Dortmund latem 2022 r., w jej barwach zaliczył 146 występów i 36 trafień. Wcześniej był piłkarzem RB Salzburg (2018-2022), ale sporo czasu spędził na wypożyczeniach w FC Liefering (sezony 2018/19, 2019/20 i 2020/21). W reprezentacji Niemiec dotychczas rozegrał 11 meczów i zdobył jedną bramkę.