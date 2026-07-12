Wielka porażka trzech gigantów. Trudno się z tym nie zgodzić

Okładkę specjalnego wydania mundialowego Sport.pl+ zdobią cztery asy. Dwa czerwone: Lamine Yamal i Kylian Mbappe oraz dwa czarne: Lionel Messi i Harry Kane. Już grubo ponad miesiąc temu łatwo było wytypować faworytów mistrzostw. I to mimo że na największym turnieju w historii piłki nożnej dzieją się rzeczy nieprzewidywalne.

Zacznę od Francji. Kluczową decyzją Didiera Deschampsa było ustawienie skrzydłowego Bayernu Monachium Michaela Olise w środku boiska. Wcześniej rolę gracza za napastnikiem pełnił Antoine Griezmann. Olise porównywany jest na tym turnieju do Michela Platiniego i Zinedine’a Zidane’a – dwóch największych reżyserów gry w historii francuskiej piłki.

Efekt jest piorunujący. Olise zaliczył już pięć asyst i jest o jedną od rekordu Pelego z mundialu w Meksyku w 1970 roku. Jest liderem tej klasyfikacji, co jednak nie sprawia, że w naszej kolekcji asów powinien podmienić Kyliana Mbappe. Napastnik Realu ma trzy asysty i aż osiem goli.

Sześć meczów, sześć zwycięstw, różnica bramek 16-2. Największe posiadanie piłki (64 proc.), najwięcej strzałów (110) i fantastyczna forma napastników (16 goli, 13 asyst). Tyle mówią statystyki o Francuzach. Są drużyną kompletną, idealnie zrównoważoną w ataku i obronie. Lubią grę pozycyjną, mają zabójczo groźne kontry, fizycznie i technicznie dominowali dotychczasowych rywali.

Kibice Realu Madryt, muszą być zadziwieni grą Kyliana. Zaledwie kilka miesięcy temu, ktoś w stolicy Hiszpanii wymyślił absurdalną teorię, że to Francuz odpowiada za dwa lata niepowodzeń królewskiego zespołu. U Didiera Deschampsa, w otoczeniu Olise, Ousmane’a Dembele, Bradley’a Barcoli czy Desire Doue, Mbappe znów jest najlepszym piłkarzem na świecie. Francja to najlepszy zespół na tym turnieju, choć nie gwarantuje jej to mistrzowskiego tytułu.

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W grze o finał Hiszpania ma być dla Francuzów testem najpoważniejszym. W dwóch ostatnich meczach: w półfinale Euro 2024 i półfinale Ligi Narodów rok temu, lepsza była La Roja. Dziś wydaje się jednak, że to mistrzowie Europy są dalej od szczytu swoich możliwości. Przede wszystkim stracili skrzydła, które niosły ich w ostatnich latach. Lamine Yamal, a szczególnie Nico Williams nie są w takiej formie, jak w finałach mistrzostw Europy w Niemczech dwa lata temu.

Yamal został wybrany najlepszym piłkarzem meczu Hiszpania – Belgia (2:1), którego stawką był półfinał. To niesamowite, że jeszcze przed 19. urodzinami skrzydłowy Barcelony może przeżyć coś, co wielu innym wybitnym piłkarzom nie będzie dane przez całą karierę. Robert Lewandowski nigdy już nie znajdzie się w strefie medalowej mistrzostw świata. Jego gwiazda rozbłysła w czasach, gdy piłkarska reprezentacja Polski jest szarakiem. Największe sukcesy z kadrą, jakie osiągnął 134-krotny reprezentant Polski, to ćwierćfinał Euro 2016 i 1/8 finału mundialu w Katarze. Rekordowe 83 bramki dla narodowej drużyny mogą być miarą tego, co mógł osiągnąć z reprezentacją tak silną, jaką mieliśmy pół wieku temu.

Lewandowski żartował kiedyś, że mógłby być ojcem Yamala. Lamine skończy 19 lat 13 lipca. Był jeszcze szesnastolatkiem, gdy w półfinale Euro 2024 wbił Francuzom cudowną bramkę, dzięki której Hiszpania wygrała 2:1. Złoty medal odbierał jako siedemnastolatek, po zwycięstwie w finale nad Anglią 2:1.

Yamal i jego Hiszpania

Po tamtym turnieju stał się gwiazdą pierwszej wielkości. Niektórzy uważają go za nowe wcielenie Leo Messiego. Barcelońska akademia La Masia wychowała przecież ich obu. Yamal nie lubi porównań do Argentyńczyka, którego uważa za piłkarza wszech czasów. Szybko przyzwyczaił się jednak do atencji, jaką jest otaczany. W jego niezwykły dar do piłki mocno uwierzyli starsi koledzy z kadry, którzy w tak ważnym meczu, jak ten z Belgią nieustannie podawali mu piłkę. Nawet mimo tego, że w drugiej połowie Lamine głównie ją tracił.

Szczęście w piłce bywa przewrotne. To nie Yamal, ale jego rówieśnik, choć o pół roku starszy, Pau Cubarsi został jednym z bohaterów akcji, która w 88. min przyniosła Hiszpanii zwycięską bramkę i awans do strefy medalowej. Stoper Barcelony uderzył z dystansu, piłka skozłowała przed rezerwowym bramkarzem Belgów Senne Lammensem, który nie zdołał jej złapać. Powinien wybijać, ale decyzję musiał podjąć w ułamku sekundy. Był na boisku zaledwie od 18 minut, po kontuzji Thibauta Courtoisa. Weteran doznał urazu mięśnia nogi, ale chciał grać do końca. Trener Rudi Garcia dokonał kluczowej zmiany, co okazało się szczęśliwą decyzją dla rywali.

Odbitą piłkę przez Lammensa do bramki Belgów wpakował rezerwowy Mikel Merino. Już drugi raz jego gol dał Hiszpanii awans. Tak samo było w 1/8 finału z Portugalią. W ten sposób spełniły się słowa selekcjonera Luisa de la Fuente, że największą siłą Hiszpanów nie jest Yamal, ani nawet cała podstawowa jedenastka piłkarzy, ale wszyscy, których zabrał na mundial. "Pokaż mi swoją ławkę rezerwowych, a powiem ci, jak mocny masz zespół" – to stwierdzenie pasuje do Hiszpanów. Pasuje jednak także do Francuzów, gdzie z ławki wchodzi Bradley Barcola, gwiazdor PSG, który ma na tym turnieju dwa gole i asystę.

Dlaczego więc to Yamal dostał nagrodę dla MVP ćwierćfinału Hiszpania – Belgia? Ponieważ głosują kibice, a oni wybierają graczy o znanych nazwiskach. Dochodzi do zabawnych sytuacji, bo np. Anglik Jude Bellingham, którego wyróżniono za spotkanie grupowe z Ghaną, otwarcie powiedział, że na to nie zasłużył. Popularność pomocnika Realu Madryt dała mu jednak przewagę.

FIFA fotografuje piłkarzy, których wyróżniono nagrodą dla gracza meczu. Razem z okolicznościowym pucharem stają na tle ekranu z logo sponsora nagrody. To marka piwa, tymczasem przepisy mówią, że niepełnoletni gracze nie mogą reklamować alkoholu. W USA niepełnoletni są ludzie przed 21. rokiem życia – czyli tacy jak Yamal. Dla Hiszpana przygotowano więc ekran bez logo producenta piwa. Ale np. 27-letni Kylian Mbappe nie zgadza się na reklamowanie napojów wyskokowych. W przepisach FIFA dotyczących tej nagrody jest punkt, który mówi, że piłkarz ma prawo odmówić zdjęcia na tle sponsora ze względów światopoglądowych lub religijnych.

Kibice widzą turniej przez pryzmat gwiazd. I te największe na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku nie zawodzą. Czołowa szóstka na liście najskuteczniejszych to same wielkie nazwiska: Mbappe, Messi, Haaland, Bellingham, Kane, Dembele.

Wracając do asa Hiszpanów - ten mundial nie jest póki co turniejem Yamala, co można zrozumieć. Pojechał do USA, Kanady i Meksyku po kontuzji, której doznał w meczu Barcelony w kwietniu. Na inaugurację mistrzostw De la Fuente nie wystawił go nawet w podstawowym składzie. Wszedł, by rozstrzygnąć mecz z Republiką Zielonego Przylądka, co się zresztą nie udało (0:0).

Cubarsi, póki co znacznie więcej daje narodowej drużynie. Także dzięki niemu Unai Simon pobił rekord w liczbie minut rozegranych na mundialu bez puszczonego gola (609). Bramka strzelona przez Charlesa De Ketelaere była pierwszą, którą Hiszpania straciła na tych mistrzostwach. Przy główce Belga to jednak Cubarsi spóźnił się z interwencją.

Gol przewrotką w finale?

La Roja dopiero drugi raz w historii zagra o finał mundialu. Pierwszy raz był w 2010 roku w RPA, gdzie zdobyła tytuł. Francja uważana jest za drużynę, która wyrasta ponad resztę ekip na tych mistrzostwach. Hiszpanie chcą więc sobie dodać otuchy. Mówią, że piłkarze Deschampsa boją się wtorkowego meczu tak samo jak oni. Takie słowa padły z ust De la Fuente i Yamala. Hiszpanie przypominają, że ograli Francję na Euro 2024 i w półfinale Ligi Narodów rok później - 5:4. Yamal zdobył w tych spotkaniach trzy bramki.

Może więc mecz z Francją o finał mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku wywoła u Lamine’a dodatkową motywację? Hiszpania będzie potrzebowała go we wtorek w szczytowej dyspozycji, bo tak mocna jak dziś drużyna Didiera Deschampsa nie była chyba nigdy. Nawet na dwóch poprzednich mundialach, gdy docierała do finału. W Rosji go wygrała, w Katarze uległa Argentynie po karnych.

Dziś, gdybym typował hiszpańskiego piłkarza, którego wizerunek powinniśmy umieścić na okładce mundialowego magazynu, wskazałbym Rodriego – laureata Złotej Piłki z 2024 roku. Nagrodę odbierał o kulach, po operacji więzadeł w kolanie. Długo dochodził do siebie, ale dziś znów gra doskonale. To jest lider drużyny De la Fuente. Nie zawodzi też Dani Olmo, który w La Roja pełni podobną rolę jak Olise u Deschampsa. Mikel Oyarzabal i Mikel Merino dają drużynie gole, choć żaden z nich nie jest taką maszyną do zdobywania bramek, jak Mbappe.

Być może oczekiwania wobec Yamala są wygórowane. Messi po raz pierwszy w finale mundialu zagrał w wieku 27 lat. To były jego trzecie mistrzostwa świata. Lamine miałby to osiągnąć aż 8 lat wcześniej?

Na turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku poniżej swoich możliwości spisuje się dotąd jeszcze jeden kluczowy piłkarz La Roja. Z racji tego, że Pedri porównywany jest od dawna do Andresa Iniesty, pytano go, czy marzy o zwycięskim golu w finale mistrzostw świata (Iniesta zdobył go w 2010 roku w RPA, w pojedynku z Holandią). Odpowiedział, że śni mu się, iż zdobywa go przewrotką. To oczywiście tylko sny, bo na jawie – czyli w meczu z Belgią - Pedri stracił miejsce w podstawowej jedenastce. A przecież miał być mózgiem najlepszej drugiej linii na świecie. W meczu z Francją on też musi zagrać na swoim najwyższym poziomie, by Hiszpania miała realną szansę po raz drugi awansować do finału.

Argentyna - Anglia o najwyższą stawkę

Trzeci as w naszej talii – Anglik Harry Kane - nie zawodzi. Ale w ostatnich meczach przyćmił go Jude Bellingham, który od dwóch lat... zawodzi w Realu. W starciu z Norwegią o półfinał Jude dwa razy wykorzystał małą ruchliwość stoperów rywala. Wyprzedzał ich i zdobywał gole. Był jak rewolwerowiec, który szybciej sięga po broń, a potem z zimną krwią robi swoje.

Co do czwartego asa – nie ma dyskusji. W wieku 39 lat Messi ma już 8 goli i dwie asysty na tych mistrzostwach. Wiara kolegów z zespołu, że dzięki niemu nic im nie grozi na boisku, jest ślepa. Argentyna wydaje się słabsza niż w Katarze, człapie, cierpi na boisku, ale doczłapała do strefy medalowej. Od 2019 roku nie przegrała meczu fazy pucharowej na wielkim turnieju. Anglia będzie musiała w środę przerwać tę niesamowitą serię. To już 13 zwycięskich spotkań.

Kluczowym momentem ćwierćfinału ze Szwajcarią była czerwona kartka dla Breela Embolo, przy stanie 1:1. Drugą żółtą kartkę dostał za symulowanie faulu. Sędzia ukarał najpierw Argentyńczyka Leandro Paredesa, ale po analizie VAR zmienił decyzję. Kontrowersja? Według mnie - nie. Symulanci to plaga piłki nożnej i trzeba ich zwalczać. Oby sędziowie byli w tym konsekwentni.

Mecz Argentyny z Anglią to klasyk mundiali. Anglicy wygrali z Albicelestes na mistrzostwach w 1962 i 1966 roku. W Chile Argentyna nie wyszła z grupy, w Anglii gospodarze wygrali na Wembley 1:0 w ćwierćfinale, po golu Geoffa Hursta. Aż wreszcie przyszedł moment Argentyny. W 1986 roku, w ćwierćfinale w Meksyku, wygrała 2:1 dzięki „ręce boga" i „golowi stulecia". Obydwie bramki były dziełem Diego Maradony – oszusta i geniusza w jednej osobie. O golu zdobytym ręką w 51. min gry na Estadio Azteca mówiono tyle samo, co o slalomie między sześcioma angielskimi obrońcami, których Diego ograł przy bramce w 54. min. Dla Argentyny to był odwet za wojnę o Falklandy w 1982 roku.

12 lat później zdarzył się kolejny dramat Anglików. W 1/8 finału mundialu we Francji Argentyna wygrała po serii rzutów karnych. Anglicy grali w dziesięciu od 47. min. Diego Simeone celowo sprowokował do faulu Davida Beckhama. Na Beckhama spadła potem w ojczyźnie fala hejtu, którą przetrwał z trudem. Okazję do rewanżu dostał cztery lata później w Japonii. Jego gol z karnego dał Anglii zwycięstwo 1:0. Argentyna jechała po złoto, a nie wyszła z grupy.

Od tamtej pory dwaj wielcy rywale zagrali ze sobą zaledwie raz – towarzysko w 2005 roku Anglia wygrała 3:2. W środę w Atlancie stawką będzie finał mistrzostw świata.

Półfinały mundialu

Francja - Hiszpania, wtorek, g. 21 czasu polskiego

Anglia - Argentyna, środa, g. 21