Dwa dni koczowania, by w ogóle stanąć w kolejce. Tego nie ma nigdzie indziej

Jeśli zwykły kibic chciałby kupić oficjalną drogą bilet na atrakcyjny mecz piłkarskich mistrzostw świata lub na Super Bowl rano w dniu spotkania, to wytrawny fan uśmiechnie się z politowaniem i postuka wymownie palcem w głowę. Na Wimbledonie jest inaczej. W takim wypadku uprzejmi stewardzi wskażą drogę na teren parku przeznaczonego podczas tego prestiżowego turnieju dla uczestników "The Queue". I nikogo nie zdziwi, jeśli przyjdziesz tam zaopatrzony w butelkę szampana. - Jestem tu już od 11 lat. To świetna zabawa - opowiada mi trzydziestokilkuletnia Claire, której towarzyszy czwórką znajomych.

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Stanie w kolejce bywa ważniejsze niż sam tenis. Szampan, spanie, książka i makijaż

Kolejki na Wimbledonie są wszędzie - i do wejścia na teren kompleksu All England Lawn Tennis and Croquet Clubu, i do wejścia na poszczególne korty, w punktach sprzedaży słynnych truskawek ze śmietaną i napojów, i do obejrzenia tenisistów na obiektach treningowych czy do przyjrzenia się z bliska luksusowym autom sponsorów turnieju. Ale ta najbardziej wyjątkowa to oczywiście "The Queue", która jest częścią tradycji Wimbledonu od 1922 roku.

Niektórzy mówią, że to najbardziej cywilizowana i najlepiej zorganizowana kolejka na świecie. Na stronie Wimbledonu można przeczytać, że zapewnia krańcowe doświadczenie londyńskiego turnieju. Jedno jest pewne - trudno znaleźć inną, która miałaby taką sławę i stanowiła osobne wydarzenie.

"The Queue" ma opracowany regulamin. Po wejściu na teren parku mija się punkt, w którym można otrzymać mały przewodnik, a w sieci założono jej m.in. konto na Twitterze. Gdy zaś opuszcza się ten teren z upragnionym biletem w ręce, to można wziąć udział w badaniu satysfakcji.

Większość biletów na mecze Wimbledonu rozdysponowywana jest przy okazji dorocznej wiosennej loterii. Inną opcją jest zakup w wybranych klubach tenisowych. Dzięki temu można je zapewnić sobie z wyprzedzeniem. I choć w ostatnich latach rośnie liczba osób apelujących, by jeszcze powiększyć pulę wejściówek sprzedawanych online kosztem tej przeznaczonej dla kolejkowiczów, to organizatorzy nie dają się złamać. I bardzo dobrze, bo "The Queue" jest czymś wyjątkowym na skalę światową i odrębną od samego turnieju atrakcją. Dla niektórych nawet główną.

Także dla wspomnianej wcześniej Claire. Gdy pytam, czy ona i jej znajomi są dużymi fanami tenisa, to z uśmiechem przyznają, że niekoniecznie. Ale mają wielką frajdę, siedząc na kocu, rozmawiając i popijając szampana. Ich rada dla kolejkowych debiutantów - zabrać przekąski i napoje. Ci, którzy o tym zapomną, nie muszą się martwić - w okolicy stoją rozstawione budki z jedzeniem.

Przechadzając się wzdłuż kilku długich, uporządkowanych rzędów - w tym roku, dla jeszcze większego porządku, wprowadzono podział na sektory - najczęściej można napotkać osoby, które drzemią, czytają książki, grają w karty oraz rozmawiają, delektując się przyniesionymi smakołykami. A wszyscy co jakiś czas zbierają swój dobytek i przesuwają się o kilka metrów. Są też tacy, którzy dla rozprostowania kości między rzędami rzucają w grupie piłką tenisową lub próbują podbijać ją nogą. Są też panie, które wykorzystują wolną chwilę na przygotowanie makijażu. A wszystko to w spokojnej i życzliwej atmosferze.

Technologia wkracza też do "The Queue". Jak obejrzeć światowe gwiazdy bez wyczyszczenia konta

Po raz pierwszy o "The Queue" pisałam dla Sport.pl w 2022 r. Wtedy jeszcze w parku naprzeciwko All England Lawn Tennis and Croquet Clubu nie było specjalnej zadaszonej poczekalni dla osób z niepełnosprawnością. Ta okazała się teraz tym bardziej ważna, że podczas tegorocznego Wimbledonu słońce przeważnie grzało dość mocno. Cztery lata temu nie było też jeszcze wymogu założenia konta w specjalnej aplikacji. Obecnie bez tego nie ma możliwości kupienia biletu nawet przy staniu w tradycyjnej kolejce.

"The Queue" pozwala nabyć bilet tylko na dany dzień. Pierwszych chętnych na teren dla czekających wpuszczano w niedzielne popołudnie poprzedzające rozpoczęcie rywalizacji. Wszyscy zorientowani w realiach wiedzą, że jeśli marzy się o kupieniu tą drogą wejściówek na największe areny, to warto pojawić się na miejscu już dzień wcześniej. Biwakujący nocą mogą przynieść maksymalnie dwuosobowy namiot, który po zakupieniu biletu muszą oddać do pobliskich punktów przechowalni bagażu. Jeśli komuś wystarczy wejściówka na mniejsze korty, to zwykle wystarczy dołączenie do kolejki z samego rana.

Najdroższe są oczywiście bilety na trzy największe obiekty stadionowe. Ich ceny rosną stopniowo wraz z rozwojem rywalizacji. Pierwszego dnia za wejściówkę na kort centralny trzeba było zapłacić od 80 funtów, na niedzielny finał męskiego singla - do 350. Biletów na ostatnie cztery dni imprezy w przypadku tej areny w teorii nie są już dostępne, choć podobno zdarza się, że do kilku pierwszych osób z kolejki uśmiechnie się szczęście.

W przypadku wejściówek na mniejsze korty sytuacja jest odwrotna. Od drugiego tygodnia wyjściowa cena - 33 funty - spada, bo rozgrywanych jest na nich coraz mniej spotkań. Uprawniają one też do tego, by zasiąść na słynnym wzgórzu Henman Hill, gdzie można oglądać na wielkich ekranach mecze z największych aren.

Dla osób marzących, by zajrzeć na słynne londyńskie obiekty, ale mających ograniczony budżet, pozostają dwa rozwiązania. Mogą czekać w kolejce do godz. 17, kiedy bilety na małe korty tanieją i można je nabyć nawet za kilka funtów. Funkcjonuje również formuła ponownej sprzedaży. Jeśli ktoś opuści kompleks przed zakończeniem meczów i zgłosi to, to bilet trafia do dystrybucji w "The Queue". Kibice mogą wówczas kupić np. za 15 funtów kupić wejściówkę na kort centralny. Zgodnie z informacjami od organizatorów zyski z odsprzedaży mają zostać przeznaczone na cele charytatywne.

Dwa dni koczowania, by w ogóle stanąć w kolejce. Wielkie gwiazdy w roli gości

Najważniejszą rzeczą dla "kolejkowicza" jest karta z datą i numerem, którą otrzymuje się po dotarciu na miejsce.

- Nie można jej zgubić. Nie zadziała też tłumaczenie, że porwał nam ją wiatr. Po otwarciu kas obowiązuje kolejność zgodnie z tym numerem - opowiadał mi jeden z doświadczonych stewardów pracujących przy kolejce.

On oraz jego koleżanki i koledzy są nieodłączną częścią kolejki, przy której pracują całą dobę. Co kilka metrów stoi osoba w charakterystycznej ciemnej marynarce, odblaskowej kamizelce i beżowym kapeluszu, która uprzejmie wita przechodzących, udziela wskazówek i nadzoruje ruchem. Wiele z nich ma co najmniej kilkunastoletni staż, a czasem nawet sięgający 30 lat.

Sprzedaż formalnie rusza o godz. 10. Samo stanie w kolejce zwykle zaczyna się kilka godzin wcześniej i są w tym gronie głównie osoby, które koczowały wcześniej nocą na pobliskim polu namiotowym. W tym roku podobno pierwsza osoba pojawiła się na tym polu już w sobotni poranek i przez dwa dni koczowała, by w ogóle stanąć w kolejce po bilet na pierwszy dzień turnieju.

Z opowieści stewardów wynika, że awantury się tam raczej nie zdarzają, a jest to właśnie zasługa systemu z numerowanymi kartami. Jeśli już, to drobne spory dotyczą ewentualnie nadmiernego hałasu, który może przeszkadzać reszcie czekających. Dominuje za to atmosfera wielokulturowej zabawy, bo w kolejce są osoby z różnych zakątków świata.

Zgodnie z regulaminem można na pół godziny opuścić swoje miejsce, by np. podejść do pobliskiego sklepu lub skorzystać z toalety. Zamawianie jedzenia na wynos z dostawą na miejsce dopuszczone jest zaś do godz. 22. Kilka lat temu licznych czekających odwiedziło parę znanych z tenisowego świata. Kawę rozdawali im m.in. Judy Murray, mama Andy'ego Murraya, Caroline Wozniacki oraz Toni Nadal, wujek i były trener Rafaela Nadala.

Emerytura Federera i pandemia "nie zabiły" kolejkowej tradycji

Przed dwa lata słynnej kolejki nie było wcale. W 2020 roku londyńską imprezę odwołano z powodu pandemii COVID-19, a w kolejnym sezonie rywalizacja co prawda wróciła, ale ze zmniejszoną liczbą dostępnych miejsc na trybunach i zmieniono metody dystrybucji wejściówek. Tradycja "The Queue" wróciła cztery lata temu, a brytyjskie media zapowiadały to z właściwym sobie poczuciem humoru.

- Mów: "Nie ma nic bardziej brytyjskiego niż stanie w kolejce, by oglądać potem tenis". Nie mów: "Wiesz, że to będzie także w telewizji, prawda?" - pisał reporter dziennika "The Guardian".

Trudno znaleźć potwierdzone informacje na temat rekordowej frekwencji "The Queue", więc pozostaje poleganie na opowieściach stewardów i doświadczonych "kolejkowiczów". W okresie przedpandemicznym jednego dnia w 2019 roku pojawić się tam miało aż 27 tysięcy osób.

- Ludzie nie mieścili się na tym terenie i stali na dwóch pobliskich boiskach piłkarskich jeden za drugim - opowiadał mi w 2022 roku Edward, mieszkający w Wielkiej Brytanii Polak.

Pierwsza edycja kolejki po covidowej przerwie frekwencyjnie nie powalała. Z rozmów z doświadczonymi kolejkowiczami i stewardami wynikało, że powody obniżonego zainteresowania wtedy były trzy: pandemia, inflacja i... Roger Federer. Nazywany "królem kortów trawiastych" Szwajcar, który osiem razy triumfował w Wimbledonie i jest uwielbiany przez publiczność londyńskiego turnieju, zrezygnował wtedy z występu z powodu kłopotów zdrowotnych.

Kilka miesięcy Federer zakończył karierę, więc na niego w roli magnesu na kibiców organizatorzy nie mogli już liczyć. Ale m.in. notujący kolejne popisy legendarny Serb Novak Djoković i coraz jaśniej błyszczący na londyńskiej trawie Hiszpan Carlos Alcaraz i Włoch Jannik Sinner sprawili, że otarto łzy po Szwajcarze i na zainteresowanie widzów znów nie można było narzekać. W ubiegłym roku padł rekord frekwencji na kortach - odwiedziło je łącznie 548 000 osób. Na wyniki tegorocznej edycji trzeba jeszcze poczekać.

Nie wiadomo też, ile osób w tym roku w sumie stanęło w "The Queue", ale podobno już pierwszego dnia turnieju przed godz. 8.30 rano było ich już 10 tysięcy. Organizatorzy apelowali wtedy do kolejnych chętnych o wstrzymanie się z dołączeniem do kolejki.

- W okresie postcovidowym były pewne obawy, że kolejka może "umrzeć". Jak na ironię, teraz obserwujemy ogromny wzrost zainteresowania - zaznaczyła cytowana w mediach szefowa All England Lawn Tennis and Croquet Clubu Sally Bolton.

Cztery lata temu spotkałam w kolejce m.in. przyjaźniących się Chrisa i Richarda, którzy pojawiali się w niej regularnie od 20 lat. W tym roku na stronie BBC opisano historię m.in. Geoffa Hughesa, który jest częścią "The Queue" co roku od trzech dekad. Trudno powiedzieć, czy tendencja wzrostowa opisywana przez Bolton utrzyma się w przyszłości. Ale póki przeznaczony dla kolejkowiczów teren dzień w dzień się zapełnia i póki w tym tłumie są takie postacie jak Chris, Richard i Geoff, to zdecydowanie warto ją wciąż organizować.