Były trener Williams mówi nam, kogo potrzebuje Świątek. "O ile jest otwarta"

Iga Świątek odpadła z Wimbledonu w III rundzie, lepsza od niej okazała się Alexandra Eala. Filipinka wygrała 7:6, 6:2 i tym samym wyeliminowała z turnieju w Londynie obrończynię tytułu. O naszej zawodniczce rozmawiamy z Rickiem Maccim, doświadczonym amerykańskim szkoleniowcem, który miał okazję pracować m.in. z Sereną i Venus Williams, Marią Szarapową czy Andy’m Roddickiem.

Zdaniem Macciego, Iga Świątek wcale nie grała źle w tym meczu. - Miała naprawdę wiele szans, zwłaszcza w pierwszym secie [m.in. dwie piłki setowe w tie-breaku - przyp. red.]. Kłopot w tym, że nie była odpowiednio agresywna w najważniejszych momentach. W miarę trwania meczu jakość jej uderzeń z głębi kortu pozostawała równomierna, ale prędkość piłki spadła, a jej przeciwniczka uderzała szybciej i w dodatku bardzo czysto, co na trawie ma szczególnie duże znaczenie - tłumaczy nasz rozmówca i jasno wskazuje największe wyzwania, które stoją przed Polką.

Problemy z serwisem Świątek

Świątek miała ogromne problemy przy własnym podaniu. Naliczono jej pięć podwójnych błędów serwisowych (u Eali - zero), tylko jeden as (cztery), wygrała tylko 32 proc. piłek po drugim serwisie (55 proc.). Efekt? Polka została w tym meczu aż pięciokrotnie przełamana, rywalka tylko trzy razy. Były trener sióstr Williams uważa, że nasza tenisistka powinna dokonać zmiany, by łatwiej wygrywać swoje gemy serwisowe.

- W serwisie Igi dostrzegam wiele elementów, które można byłoby poprawić. Przede wszystkim etap po podrzucie, gdy tenisistka gromadzi siłę do zaserwowania, nie wygląda prawidłowo, w tym m.in. ustawienie bioder, ramię jest zbyt sztywne. Łatwiej to jednak powiedzieć, trudniej wykonać na korcie. Tym bardziej że gdy traci się pewność siebie, to zwalnia się rękę przy drugim podaniu i każda rywalka może ją zaatakować z returnu - wskazuje nasz rozmówca.

Świątek opowiadała podczas ostatnich konferencji prasowych, że serwis to jeden z najtrudniejszych elementów w tenisie. To dlatego, że można przy tej okazji popełnić sporo błędów, a każdy może okazać się krytyczny. Od kwietnia pracuje z nowym trenerem Francisco Roigiem, który podobnie jak poprzedni Wim Fissette stara się poprawić serwis Igi. - Ale to wymaga czasu, treningów - przyznaje Macci.

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Łukasz Jachimiak, mój kolega ze Sport.pl, zaproponował ostatnio, z jakiego specjalisty mogłaby skorzystać nasza tenisistka. "Już półtora roku temu Świątek zaprosił do siebie biomechanik, który przyłożył się do sukcesów Adama Małysza i Kamila Stocha, a pod którego opieką teraz jest Kacper Tomasiak. Warto byłoby, żeby nasza tenisistka i jej sztab jeszcze raz zastanowili się, czy sami są w stanie poradzić sobie z problemem, czy może jednak lepiej będzie zrobić to samo, co jakiś czas temu zrobiła Aryna Sabalenka. Ze świetnym efektem" - napisał Łukasz.

Podobnie patrzy na to Macci. - Uważam, że Iga potrzebuje kogoś, kto rozumie naukę i biomechanikę, o ile jest otwarta na zmianę ruchu serwisowego, żeby poprawić zarówno pierwsze, jak i drugie podanie.

Macci sugeruje angaż biomechanika

Cztery lata temu Sabalenka była w jeszcze trudniejszej sytuacji niż dziś Świątek. Białorusinka popełniała po kilkanaście podwójnych błędów serwisowych na mecz, słabe podanie uniemożliwiało jej grę, wybijało z rytmu. To wtedy zdecydowała się zatrudnić biomechanika Gavina MacMillana, który okazał się bezcenny. W kolejnych miesiącach Sabalenka zaczęła serwować stabilniej, poprawiła płynność ruchu serwisowego, wreszcie mogła się oprzeć na serwisie. Efekt? Od sezonu 2023 wskoczyła na wyższy poziom, wygrała pierwszy turniej wielkoszlemowy, zdobyła cztery takie tytuły, od niemal dwóch lat pozostaje liderką rankingu WTA.

Aczkolwiek nie wszyscy patrzą podobnie na zatrudnienie przez Świątek biomechanika. Agnieszka Radwańska zapytana o ten pomysł przez Agnieszkę Niedziałek ze Sport.pl, powiedziała tak: - Nie do końca rozumiem to czepianie się serwisu Igi. Wiadomo, technicznie nigdy nie był idealny, ale to była dobra prędkość, bardzo dobry kick, bardzo dobry drugi serwis. Nie sądzę, żeby Iga brała kogoś specjalnie pod tym kątem. Tu chodzi o kogoś, kto to wszystko poskłada w całość i doda do tego spokoju, harmonii, porządku. To trzeba tylko poukładać i zwrócić uwagę na rzeczy, które można poprawić na korcie. Chodzi więc o kogoś z dobrym okiem, kto dostrzega takie rzeczy.

Po ostatnim meczu Świątek przyznała, że nie obchodzą ją już wyniki. Ma świadomość, że nie gra dobrze i nie notuje dobrych rezultatów. Woli skupić się na samej pracy, na treningach. Macci zgadza się, że to nie ranking czy poszczególne występy powinny być dla Polki dziś najważniejsze. - To nie wyniki są kluczowe, chyba że zawodniczka wprowadza radykalne zmiany, które mają wpłynąć na jej tenis i trzeba sprawdzić, co to dało. Ale w przypadku Igi na razie nie widać, by za kadencji nowego trenera doszło do zmian.

I dodaje: - Problemem stanowi u niej także forhend, który stał się mniej regularny. Iga nadaje piłce więcej rotacji niż zwykle, ale nie wiem, jakie wskazówki otrzymywała rok temu od Wima Fissette’a. To uderzenie wciąż zawodzi, zwłaszcza gdy pojawia się większa presja.

"Łatwiej to powiedzieć niż zrobić"

Wielu ekspertów zastanawia się także, w jaką stronę powinien podążyć tenis Świątek. Czy Polka powinna bazować na tym, co potrafi najlepiej czy też zmienić swój sposób gry, wprowadzić więcej technicznych zagrań typu wolej, slajs, skrót? Amerykański trener nie ma co do tego wątpliwości.

- Możesz urozmaicać swoją grę w miarę upływu lat kariery, ale pozostajesz tym tenisistą, którym jesteś od czasów juniorskich. To wtedy kształtuje się tenisowe DNA. Iga słynęła z tego, że niesamowicie pracuje na nogach, ma wielką siłę psychiczną, wybiera świetne kąty uderzeń i pozostaje niezwykle stabilna. Do tego musi wrócić, wtedy znów będzie rządzić na korcie. Oczywiście, że mogłaby dodać kilka nowych elementów, ale nie zmieni to radykalnie jej występów. Nie zacznie nagle wygrywać, chodząc cały czas do siatki. Skrót czy wolej mogą pomóc w jednej akcji, w jednym dniu, przeciwko jednej rywalce, ale w ten sposób przełomu nie będzie. Iga musi przede wszystkim znów w siebie wierzyć, co jednak znów łatwiej powiedzieć niż zrobić - wskazuje.

W finale kobiecego Wimbledonu spotkają się w tym roku Czeszki Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Nikt się nie spodziewał, że właśnie te zawodniczki dotrwają do końca. Już w pierwszym tygodniu rywalizacji odpadły m.in. Sabalenka, Jelena Rybakina, Świątek, Mirra Andriejewa oraz Elina Switolina. Macci nie jest jednak zaskoczony rozstrzygnięciami w Londynie.

- Mam inne podejście do kobiecego tenisa niż wiele osób. Moim zdaniem nie możemy w nim mówić o niespodziankach. Jest dziś tak wyrównana stawka, że każda z top 20 może pokonać każdą - bez względu na turniej i nawierzchnię. Nie znajdziemy jednej dominatorki, zwłaszcza że Sabalenka mentalnie ma większe problemy. Nie jest tak stabilna, przegrywa kluczowe mecze. Poziom gry u pań wyrównał się w ciągu ostatnich lat, więc też i wyniki są zmienne. Do tego na trawie łatwiej o nieprzewidywalne wyniki z uwagi na fakt, że to krótki okres w roku, trudno się przyzwyczaić. Przede wszystkim jednak poziom jest znacznie bardziej wyrównany niż wcześniej, nie ma takich różnic między dziewczynami - kończy nasz rozmówca.