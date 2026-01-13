Gol Lewandowskiego z Realem, a tu takie słowa Bońka. Wypalił wprost: "nie jest"

Robert Lewandowski był jednym z bohaterów El Clasico w Superpucharze Hiszpanii. Reprezentant Polski zdobył bramkę na 2:1, a jego FC Barcelona ostatecznie pokonała 3:2 Real Madryt i zdobyła trofeum. To, co robi napastnik, skomentował Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek ocenia Roberta Lewandowskiego po El Clasico. "To mnie nie zaskakuje"

W programie na youtube'owym kanale Prawda Futbolu 69-latek docenił osiągnięcia rodaka w FC Barcelonie. - Liczby są fantastyczne. Absolutnie mnie to nie zaskakuje, zawsze powtarzam, że dopóki Robert będzie grał w piłkę, to będzie strzelał bramki, jak mu się nadarzy sytuacja - oznajmił.

Jednocześnie obserwując niedzielny mecz, Boniek dostrzegł pewne różnice w grze atakującego. - To nie jest Lewandowski sprzed trzech, czterech, pięciu lat - powiedział. Po czym dodał: - W pierwszej połowie miał kilka razy piłkę przy nodze, miał jedną pół-okazję i nie strzelił, poza tym zdobył fantastyczną bramkę.

Tak Zbigniew Boniek mówi o przyszłości Roberta Lewandowskiego

Właśnie akcja zakończona golem wydaje się idealnie odzwierciedlać charakterystykę Lewandowskiego. - To jest "dziewiątka". (Zrobił - red.) to, co musi zrobić, jak mu się trafi dobra okazja. Znakomicie to rozegrał z Pedrim i bardzo ładnie (zakończył akcję - red.). Robert to będzie robił do czterdziestu lat, będzie strzelał gole - podsumował Boniek.

W bieżącym sezonie Robert Lewandowski rozegrał 20 meczów dla FC Barcelony. Jego bilans to 10 bramek oraz dwie asysty.