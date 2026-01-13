Xabi Alonso przerwał milczenie po odejściu z Realu

225 - tyle dni wytrzymał Xabi Alonso w roli trenera Realu Madryt. Hiszpan stracił pracę po tym, jak Real przegrał 2:3 z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii. Alonso rozstał się z klubem za porozumieniem stron, a jego następcą został Alvaro Arbeloa, który ostatnio odpowiadał za drużynę Castilli. "Po zaledwie siedmiu miesiącach pracy Real zwolnił jednego z najbardziej obiecujących trenerów młodego pokolenia, choć ten jeszcze niczego znaczącego nie przegrał" - pisał Dariusz Wołowski ze Sport.pl. Jakie będą dalsze losy Alonso?

REKLAMA

Zobacz wideo Oskar Pietuszewski to polski Yamal? Żelazny: Trochę właśnie zapominamy, że to jest dzieciak

Alonso pożegnał się z Realem Madryt. "Zaszczyt i wielka odpowiedzialność"

Alonso wydał krótkie oświadczenie na Instagramie, w którym pożegnał się z kibicami Realu i z klubem.

"Ten rozdział mojej kariery zawodowej dobiegł końca i nie potoczył się tak, jakbym sobie tego życzył. Trenowanie Realu było dla mnie zaszczytem i wielką odpowiedzialnością. Dziękuję klubowi, piłkarzom, a przede wszystkim kibicom za zaufanie i wsparcie. Odchodzę z szacunkiem, wdzięcznością i dumą, że dałem z siebie wszystko" - napisał były trener Realu. Jak można zauważyć, Alonso nie wspomniał ani słowem o prezesie Florentino Perezie.

Wcześniej m.in. Kylian Mbappe podziękował Alonso za wspólny okres pracy w Realu. "Pracowaliśmy krótko, ale to była prawdziwa przyjemność grać dla ciebie i uczyć się od ciebie. Dzięki za zaufanie od pierwszego dnia współpracy. Będę cię wspominał jako trenera z jasnymi pomysłami" - napisał Francuz.

Jaka będzie przyszłość Alonso? Zapewne w najbliższym czasie Hiszpan nie obejmie żadnego nowego klubu, ale w związku z jego piłkarską przeszłością pojawią się doniesienia o możliwym objęciu Liverpoolu.

Zobacz też: Klamka zapadła. Jest decyzja ws. nowego trenera Manchesteru United

Dlatego Xabi Alonso stracił pracę w Realu. "Czarne chmury"

Co zdecydowało o tym, że Alonso stracił zaufanie władz Realu? Hiszpańskie media wskazują na zarządzanie konfliktem z Viniciusem, ale nie tylko to zadecydowało.

"Nad całym projektem czarne chmury zaczęły zbierać się wraz z początkiem grudnia, po porażce 0:2 z Celtą Vigo. Władze klubu wymagały od Alonso dużych zmian, zwłaszcza pod kątem fizyczności drużyny. Pojawiły się też tarcia między zarządem a trenerem, związane z członkami sztabu, których narzucił klub, a tymi, którzy przyszli wraz z Alonso. Fakty są takie, że Florentino Perez nigdy w pełni mu nie ufał" - czytamy w prasie

Alvaro Arbeloa zadebiutuje w roli trenera Realu Madryt przy okazji czwartkowego meczu z Albacete w 1/8 finału Pucharu Króla. Spotkanie rozpocznie się o godz. 21:00.