Oficjalnie: Wielki powrót do Barcelony! Znakomite wieści dla Flicka

Wygrany Superpuchar Hiszpanii, pozycja lidera w Primera Division, 1/8 finału Pucharu Króla i duże szanse na miejsce w czołowej ósemce fazy ligowej Ligi Mistrzów - to bilans, który aktualnie posiada FC Barcelona. W niedzielny wieczór zespół Hansiego Flicka wygrał 3:2 z Realem Madryt w finale Superpucharu i sięgnął po swoje pierwsze trofeum w tym sezonie. Jednocześnie trwa zimowe okno transferowe, w którym Barcelona nie śpi i szuka okazji na rynku transferowym. Jedną z nich właśnie znalazła, o czym dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu.

Wielki powrót do Barcelony. Joao Cancelo wraca do Katalonii

Barcelona ogłosiła w oświadczeniu, że nowym zawodnikiem tego klubu został Joao Cancelo. Portugalczyk został wypożyczony z Al-Hilal do końca sezonu, a Barcelona będzie płacić mu 2,5 mln euro - reszta z 15-milionowej pensji będzie opłacana przez Saudyjczyków. W poniedziałek Cancelo przyleciał do Barcelony, by przejść testy medyczne. W ten sposób Cancelo powiększy rywalizację na bokach defensywy Barcelony, czego domagał się Flick.

Cancelo wraca do Barcelony po blisko dwóch latach przerwy. Wcześniej Portugalczyk był wypożyczony do Barcelony z Manchesteru City na sezon 23/24, kiedy to strzelił cztery gole i zaliczył pięć asyst w 42 spotkaniach. Jednocześnie Barcelona wygrała rywalizację o Cancelo z Interem Mediolan, który także chciał defensora w obliczu urazu i operacji Denzela Dumfriesa.

W tym sezonie Cancelo grał bardzo mało w barwach Al-Hilal. Do tej pory uzbierał blisko 470 minut w sześciu meczach, a po raz ostatni na boisku pojawił się 22 grudnia zeszłego roku w spotkaniu z Sharjah FC (1:0) w fazie grupowej Azjatyckiej Ligi Mistrzów.

Laporta nie ma wątpliwości. "Cancelo to kolejny sukces Deco"

Już w ostatnich dniach transfer Cancelo zapowiadał prezes Joan Laporta czy Deco, czyli dyrektor sportowy Barcelony.

- Ufam, że wszystko będzie w porządku i Joao będzie gotowy do gry w kolejnych meczach. Jego transfer to kolejny sukces Deco - tłumaczył Laporta przed finałem Superpucharu Hiszpanii.

- Ten transfer był trudny do zrealizowania. Stało się to dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, ponieważ ma on umowę, która pozwala mu opuścić klub, a także dlatego, że zawsze marzył o przyjściu do nas. W styczniu naszym celem było poprawienie jakości składu. Uważam, że Cancelo wzmacnia drużynę i to jest najważniejsze - dodał Deco (cytat za: fcbarca.com).

Niewykluczone, że Cancelo otrzyma szansę ponownego debiutu w Barcelonie już przy okazji spotkania z Racingiem Santander w 1/8 finału Pucharu Króla, które odbędzie się w czwartek o godz. 21:00.