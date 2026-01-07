Ależ "wyczyn" Lewandowskiego. Koszmar Polaka w Barcelonie

W swoim drugim meczu w 2026 roku FC Barcelona udała się do Arabii Saudyjskiej. W półfinale Superpucharu Hiszpanii Duma Katalonii zmierzyła się z Athletikiem Bilbao. Podopieczni trenera Hansiego Flicka zupełnie zdominowali Basków wygrywając aż 5:0. Już do przerwy Blaugrana prowadziła 4:0. Teraz Barcelona musi poczekać na lepszego z pary Real Madryt - Athletico Madryt. Całe spotkanie na ławce rezerwowych spędzili Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Pozycja w klubie kapitana reprezentacji Polski wygląda coraz gorzej.

Robert Lewandowski z ławki oglądał popisy swoich kolegów

Robert Lewandowski wciąż walczy o nowy kontrakt z FC Barceloną. Głos ws. przyszłości Polaka zabrał dyrektor sportowy Deco. Na konkrety przyjdzie nam jeszcze poczekać. Napastnik swoją wartość wciąż musi udowadniać na boisku. W spotkaniu półfinałowym Superpucharu Hiszpanii Lewandowski nie miał okazji, żeby zaprezentować swoje umiejętności. Tylko z ławki mógł oglądać popisy swoich kolegów, którzy rozbili Athletic.

Słabnie pozycja Lewandowskiego w Barcelonie. Polak gra coraz rzadziej

Profil "BlaugranaTimee" podał na portalu X niepokojącą statystykę dotyczącą Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik w ostatnich 6 spotkaniach zagrał tylko 120 minut dla Dumy Katalonii. Tylko raz w tym czasie trafił do siatki. W ostatniej kolejce ligowej z Espanyolem.

Przed Barceloną finał Superpucharu Hiszpanii. Duma Katalonii czeka na rywala z Madrytu

Spotkanie z Athletikiem nie kosztowało piłkarzy Barcelony zbyt wiele sił. W dodatku podopieczni Hansiego Flicka będą mieć jeden dzień więcej na odpoczynek od swojego rywala, którym będzie Real Madryt lub Atletico Madryt. Finałowy mecz zaplanowano na niedzielę, 11 stycznia, o godzinie 20. Podobnie jak półfinały odbędzie się na stadionie King Abdullah Sports City w Dżuddzie.

Będzie to pierwsza szansa na trofeum dla Barcelony w tym sezonie. Superpuchar może zacząć dobrą passę dla piłkarzy Flicka. Duma Katalonii prowadzi bowiem w rozgrywkach La Liga. Ma cztery punkty przewagi nad Realem Madryt.