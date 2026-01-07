FC Barcelona dobrze zaczęła 2026 roku. Duma Katalonii wygrała ligowy mecz z Espanyolem 2:0, jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. Polak wciąż walczy o nowy kontrakt dla siebie na przyszły sezon. Kapitan reprezentacji Polski świetnie czuje się w Katalonii i ma być gotowy nawet na obniżkę pensji. Daje również argumenty sportowe pozwalające mu na myślenie o pozostaniu w klubie. Wszystko jednak w rękach działaczy Barcelony.

Deco zabrał głos ws. Lewandowskiego. "Zobaczymy, co przyniesie przyszłość"

Kluczowy głos ws. pozostania Roberta Lewandowskiego na Camp Nou będzie należeć do działaczy klubu. Przed meczem Superpucharu Hiszpanii, w którym Barcelona zmierzy się z Athletikiem Bilbao, na temat przyszłości kapitana reprezentacji Polski wypowiedział się dyrektor sportowy Dumy Katalonii Deco. Jego wypowiedź jest jednak mocno enigmatyczna. Na konkrety przyjdzie nam jeszcze poczekać.

- Przyszłość Lewandowskiego? Rozmawialiśmy już o tym sporo. To nie jest czas na myślenie o oknie transferowym. Skupiamy się teraz na meczu (półfinału Superpucharu Hiszpanii między Barceloną a Athletikiem Bilbao). Zobaczymy co przyniesie przyszłość - powiedział dyrektor sportowy Barcelony, Deco.

Robert Lewandowski to wciąż ogromna jakość dla Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski nie gra w tym sezonie tyle ile w poprzednich rozgrywkach. Ze względu na pojawiające się kontuzje, a także większą liczbę szans dla Ferrana Torresa, jednak wciąż jest ważnym ogniwem w talii trenera Hansiego Flicka. W rozgrywkach La Liga Lewandowski zdobył 9 bramek w 14 spotkaniach.

Robert Lewandowski rozpoczął na ławce rezerwowych mecz półfinału Superpucharu Hiszpanii z Athletikiem Bilbao. Relację tekstową z tego spotkania możecie śledzić na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.