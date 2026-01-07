Sensacyjna decyzja Flicka! Posadził na ławce największą gwiazdę Barcelony

FC Barcelona vs Athletic Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii, czyli my to już gdzieś widzieliśmy. Konkretnie rok temu. Wówczas Katalończycy bez większych kłopotów pokonali zespół z Kraju Basków 2:0 i weszli do finału. Zwycięskiego finału z Realem Madryt (5:2). Teraz Barcelona z pewnością chce zrobić to samo i wygrać trofeum po raz drugi z rzędu, co jest zaskakująco trudną sztuką. Ostatni raz udało się to właśnie "Blaugranie", ale było to w latach 2010-11 (łącznie wówczas mieli serię trzech z rzędu, bo wygrali też w 2009).

Lewandowski czy Ferran? Nawet Hiszpanie nie byli pewni, co zrobi Flick

Sporą zagadką był potencjalny skład Katalończyków. Rok temu Hansi Flick absolutnie nie potraktował Superpucharu ulgowo. Na starcie z Bilbao wyszli wszyscy najlepsi dostępni wówczas zawodnicy FC Barcelony. W tym obaj Polacy, czyli Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny, który jak się potem okazało, począwszy właśnie od tamtego meczu wygryzł z Inakiego Penię z podstawowej jedenastki. Tym razem zanosiło się, że od pierwszej minuty zagra co najwyżej jeden Polak. Hansi Flick na przedmeczowej konferencji prasowej zapowiedział, że Joan Garcia pozostanie w bramce i tu roszady nie będzie. Co do Lewandowskiego, tu pewności nie było. Nawet hiszpańskie media nie były zgodne. Jedni, np. dziennik "AS" widzieli w wyjściowym składzie Ferrana Torresa. Inni, jak choćby kataloński "Sport", przewidywali grę od pierwszej minuty dla Polaka.

Ostatecznie okazało się, że racja była po stronie tych pierwszych. Mimo gola, którego Lewandowski strzelił trzy dni temu Espanyolowi, od pierwszej minuty znów zagra Ferran. Flick podjął też sensacyjną decyzję - na ławce rezerwowych jest Lamine Yamal, czyli największa gwiazda FC Barcelony. W jego miejsce w wyjściowym składzie pojawił się Roony Bardghji. Jeśli chodzi o pozostałe formacje, w bramce Joan Garcia, na środek obrony ze środka pola wrócił Eric Garcia w miejsce Gerarda Martina. Z kolei Garcię w środku pola względem meczu z Espanyolem zastąpił Fermin Lopez.

Mecz FC Barcelona - Athletic Bilbao rozpocznie się o godzinie 20:00 w saudyjskiej Dżuddzie. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Skład FC Barcelony na półfinał z Athletikiem: