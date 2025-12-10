Co za cios w Lewandowskiego prosto z Hiszpanii

Polski napastnik miał trudny początek sezonu. Z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego uda ominął kilka meczów i przez pewien musiał budować właściwą formę fizyczną oraz sportową. W listopadzie Lewandowski odzyskał skuteczność, w tabeli strzelców La Liga awansował na pozycję wicelidera, ale jak się okazało: nie potrzeba było wiele czasu, żeby ponownie znalazł się w ogniu krytyki.

Brutalne słowa o Lewandowskim. To zaboli

We wtorkowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Eintrachtowi Frankfurt Lewandowski wyszedł w podstawowym składzie. Nie zdołał jednak wpisać się na listę strzelców, a w 66. minucie został zmieniony przez Ferrana Torresa. Ostatecznie ekipa Hansiego Flicka triumfowała 2:1, dzięki dwóm brakom Julesa Kounde. Na pochwałę zasłużyli jednak też inni zawodnicy Barcy, będący "konkurentami" Lewego. Oto co możemy przeczytać na portalu "cadenaser.com".

"Ferran Torres i Marcus Rashford wyróżniają się ponad resztą. Hiszpański napastnik wciąż jest w dobrej formie po trzech golach przeciwko Betisowi i nadal pokazuje, dlaczego jest jednym z największych atutów Barçy w tym sezonie Ligi Mistrzów. Zmiany Flicka odmieniły mecz i zapewniły bardzo ważną remontadę. Barca chce teraz znaleźć się w pierwszej ósemce Ligi Mistrzów" - czytamy.

W tym samym artykule znalazł się cytat wypowiedzi dziennikarza Sique'a Rodrígueza. To on bezlitośnie uderzył w Lewandowskiego. "Ferran zrobił więcej, po tym, jak wszedł na boisko, niż Lewandowski w sześćdziesiąt minut. Ferran Torres wywalczył też dziś miejsce w wyjściowym składzie Barcy, szczególnie dodając do tego hattricka przeciwko Betisowi. Myślę, że na to zasłużył. Po Rashfordzie widać, że to zawodnik na klasowym poziomie. W Lidze Mistrzów jest najlepszym strzelcem Barçy" - twierdzi Rodriguez.

FC Barcelona kolejne spotkanie rozegra w sobotę, 13 grudnia. Jej rywalem będzie Osasuna.