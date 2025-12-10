Jest wielką gwiazdą. Niesłychane, w co zainwestował

Pod koniec listopada Pogba rozegrał pierwszy profesjonalny mecz od ponad dwóch lat. Skąd wzięła się tak długa przerwa? Najpierw był zawieszony z powodu złamania przepisów antydopingowych. Kiedy już natomiast otrzymał zielone światło do powrotu na boisko (w marcu tego roku), to sporo czasu zajęło mu znalezienie nowego klubu, a także odzyskanie formy fizycznej. Zanim zadebiutował w barwach AS Monaco, miał też parę mniejszych urazów, które dodatkowo spowolniły jego powrót.

W to zaangażował się Pogba. Niesłychane

Celem francuskiego piłkarza jest gra na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku w barwach reprezentacji Francji. Obecnie ma już za sobą kluczowy krok, jakim jest ponowne wyjście na boisko. W najbliższych tygodniach Pogba będzie musiał jednak zbudować swoją pozycję w AS Monaco. Dotychczas dostał szansę w tylko trzech meczach, a choćby spotkanie w Lidze Mistrzów z Galatasaray całe przesiedział na ławce.

Okazuje się jednak, że 32-latkowi w głowie nie tylko sport, ale i biznes. Pogba ogłosił w social mediach, że został udziałowcem i ambasadorem Al-Haboob - saudyjskiej drużyny w wyścigach wielbłądów. Mówimy o dyscyplinie, która jest już popularna na Bliskim Wschodzie. Celem piłkarza oraz jego wspólników jest jednak nadanie jej międzynarodowego znaczenia.

- Nowy rozdział, ta sama energia. Jestem dumny, że mogę być częścią historycznego sportowego momentu, dołączając do zespołu Al Haboob jako udziałowiec i ambasador. Napiszmy razem historię! - przekazał Paul Pogba. Jego AS Monaco kolejny mecz rozegra w niedzielę, 14 grudnia. Rywalem francuskiej ekipy będzie Olympique Marsylia.