Wszystko jasne! Media: Flick zdecydował ws. Szczęsny - Ter Stegen

Od początku sezonu kolejność do gry w bramce FC Barcelony była jasna. Joan Garcia jest numerem jeden, a Wojciech Szczęsny jego zastępcą, w razie gdyby Hiszpan nie mógł grać. Tak zresztą było w październiku oraz na początku listopada, gdy Garcia leczył uraz. Marc-Andre Ter Stegen nie był jak dotąd brany pod uwagę, gdyż jeszcze przed sezonem doznał kontuzji pleców i przeszedł operację. Jednak każda rehabilitacja kiedyś się kończy, a Niemiec właśnie wrócił do kadry meczowej.

Ter Stegen wrócił i wywołał pewne wątpliwości

Ter Stegen zasiadł na ławce w meczu Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt (2:1). Między innymi obok Wojciecha Szczęsnego. Przed sezonem, jeszcze zanim Niemiec doznał urazu, dawano mu do zrozumienia, że będzie jedynie golkiperem numer trzy i dla niego lepiej byłoby odejść. Problemy zdrowotne wykluczyły letni transfer, a gdy Ter Stegen wrócił, niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy w razie nieobecności Joana Garcii Hansi Flick nie postawi czasem właśnie na rodaka, zamiast Szczęsnego.

Szczęsny nie musi szukać spokoju. Za to Ter Stegen klubu... to już co innego

Sprawę postanowili wyjaśnić hiszpańscy dziennikarze. Z ich przekazu płynie jasny wniosek. Już we wtorkowy poranek Helena Condis z Radia COPE donosiła, że powrót Ter Stegena nic nie zmienia, a Niemiec jest teraz numerem trzy. Zaś już po spotkaniu z Eintrachtem to samo powiedział David Bernabeu Reverter z dziennika "Sport", odnosząc się do styczniowej rywalizacji w Pucharze Króla. - W Copa del Rey będzie grał Szczęsny. Ter Stegen to trzeci bramkarz - stwierdził Hiszpan.

Wygląda na to, że Szczęsny nijak nie ucierpi na powrocie Ter Stegena. Za to Niemiec, jeśli nie chce przesiedzieć sześciu miesięcy na ławce, co mogłoby go pozbawić szans na grę na mundialu, musi poszukać dla siebie nowego klubu. Latem pojawiały się doniesienia, że mógłby trafić np. do Turcji.