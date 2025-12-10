Sensacyjny zwrot ws. nowego stadionu w Polsce! Miasto robi wszystko

Wydawało się, że to kwestia czasu, kiedy ruszy przetarg na budowę nowego stadionu Hutnika Kraków. Zakładano, że nowy, kameralny obiekt pomieści 8 tysięcy widzów i będzie perełką na mapie Polski. Oczywiście stadion miał być nowoczesny i spełniać ekstraklasowe wymogi. Plany o budowie trzeba jednak odłożyć o co najmniej kilka lat.

Hutnik Kraków bez nowego stadionu. Oto powody zatrzymania inwestycji

W trakcie procedur formalnych pojawiły się przeszkody, o których szerzej pisze serwis Stadiony.net. O co konkretnie chodzi?

"Konserwator zabytków i strona kościelna zgłosili zastrzeżenia dotyczące wpływu nowego stadionu na widok z Kopca Wandy w kierunku opactwa cystersów w Mogile, co wymusiło ograniczenie wysokości zabudowy do około 22 metrów w newralgicznym obszarze" - napisano.

Jest też druga ważna sprawa - wydział planowania przestrzennego potwierdził, że istnieje niezgodność projektu z miejscowym planem "Mogiła-Wschód", a to uniemożliwia sprawne zakończenie procedury lokalizacyjnej.

Przeprowadzą remont. Wszystko, by spełnić wymagania I ligi

Jako że na nowy stadion będzie trzeba poczekać, to miasto robi wszystko, by unowocześnić obecny obiekt. Wszystko po to, by spełniał wymagania licencyjne w I lidze. Pierwszym etapem jest modernizacja monitoringu.

Portal LoveKraków poinformował, że monitoring dostosowany do organizacji imprez masowych i wymogów licencyjnych I ligi ma być gotowy do końca roku. Przetarg wygrała krakowska spółka Przybylski Security Systems, oferując najniższą kwotę w wysokości 355 tys. zł. Miastu zależy na tym, aby uzyskiwany obraz był bardzo dobry - nie może być problemu z rozpoznawalnością sylwetek osób i ich zachowania. Centrum nadzoru będzie umiejscowione w pomieszczeniach klubowych pod główną trybuną.

W późniejszych miesiącach miasto chce zadbać o modernizację oświetlenia stadionu Hutnika, podgrzewanie murawy, czy też uporządkowanie strefy wejściowej. Łącznie wszystkie prace mają zamknąć się w kwocie 2,5 mln złotych.