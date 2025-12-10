Powrót na stronę główną

Sensacyjny zwrot ws. nowego stadionu w Polsce! Miasto robi wszystko
Hutnik Kraków miał mieć nowy, piękny stadion, spełniający wymogi ekstraklasowe. Wygląda jednak na to, że na rozpoczęcie budowy tego obiektu będzie trzeba poczekać kilka lat. Oto najnowsze informacje.
Wizualizacja nowego stadionu Hutnika Kraków
Screen - https://www.youtube.com/watch?v=i9MSiMD2ITI

Wydawało się, że to kwestia czasu, kiedy ruszy przetarg na budowę nowego stadionu Hutnika Kraków. Zakładano, że nowy, kameralny obiekt pomieści 8 tysięcy widzów i będzie perełką na mapie Polski. Oczywiście stadion miał być nowoczesny i spełniać ekstraklasowe wymogi. Plany o budowie trzeba jednak odłożyć o co najmniej kilka lat. 

Hutnik Kraków bez nowego stadionu. Oto powody zatrzymania inwestycji

W trakcie procedur formalnych pojawiły się przeszkody, o których szerzej pisze serwis Stadiony.net. O co konkretnie chodzi? 

"Konserwator zabytków i strona kościelna zgłosili zastrzeżenia dotyczące wpływu nowego stadionu na widok z Kopca Wandy w kierunku opactwa cystersów w Mogile, co wymusiło ograniczenie wysokości zabudowy do około 22 metrów w newralgicznym obszarze" - napisano.

Jest też druga ważna sprawa - wydział planowania przestrzennego potwierdził, że istnieje niezgodność projektu z miejscowym planem "Mogiła-Wschód", a to uniemożliwia sprawne zakończenie procedury lokalizacyjnej. 

Przeprowadzą remont. Wszystko, by spełnić wymagania I ligi

Jako że na nowy stadion będzie trzeba poczekać, to miasto robi wszystko, by unowocześnić obecny obiekt. Wszystko po to, by spełniał wymagania licencyjne w I lidze. Pierwszym etapem jest modernizacja monitoringu. 

Portal LoveKraków poinformował, że monitoring dostosowany do organizacji imprez masowych i wymogów licencyjnych I ligi ma być gotowy do końca roku. Przetarg wygrała krakowska spółka Przybylski Security Systems, oferując najniższą kwotę w wysokości 355 tys. zł. Miastu zależy na tym, aby uzyskiwany obraz był bardzo dobry - nie może być problemu z rozpoznawalnością sylwetek osób i ich zachowania. Centrum nadzoru będzie umiejscowione w pomieszczeniach klubowych pod główną trybuną.

W późniejszych miesiącach miasto chce zadbać o modernizację oświetlenia stadionu Hutnika, podgrzewanie murawy, czy też uporządkowanie strefy wejściowej. Łącznie wszystkie prace mają zamknąć się w kwocie 2,5 mln złotych. 

