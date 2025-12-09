Dopiero co zmiażdżyli Barcelonę, a teraz taka wpadka. Sensacja!

Polscy kibice patrzyli dziś przede wszystkim na mecz Barcelony z Eintrachtem Frankfurt, gdzie Robert Lewandowski walczył o swoją pierwszą bramkę w tym sezonie Ligi Mistrzów, a Barcelona o kluczowe trzy punkty. Podopieczni Hansiego Flicka w pierwszej połowie grali słabiutko i przegrali ją 0:1, ale ostatecznie odrobili straty i wygrali 2:1 - kapitan reprezentacji Polski niestety nie zdobył bramki. Na największy hit zapowiadał się dziś mecz Inter - Liverpool, ale w Mediolanie padł tylko jeden gol - Liverpool wygrał 1:0.

Pewne zwycięstwo Atletico. Atalanta awansowała do TOP 8

A co w tym czasie działo się na pozostałych stadionach? Zadowoleni mogą być kibice Atletico. Choć ich drużyna źle weszła w mecz i straciła gola już w 10. minucie, to jeszcze w pierwszej połowie dała radę odrobić straty - po dużym błędzie obrońcy polskiego pochodzenia Yarka Gąsiorowskiego. Po przerwie Atletico zwiększyło przewagę i ostatecznie wygrało 3:2. Taki wynik dał podopiecznym Diego Simeone awans do czołowej ósemki - choć to może jeszcze ulec zmianie po środowych meczach.

O krok od czołowej ósemcki znalazł się też Tottenham, który pewnie pokonał Slavię Praga 3:0.

Do niespodzianki doszło w meczu Atalanty z Chelsea. Zawodnicy, którzy niedawno byli w stanie wygrać 3:0 z Barceloną, teraz nie podołali w starciu z włoskim klubem. Spotkanie skończyło się wygraną Atalanty 2:1. Gospodarze mogą być zadowoleni, bo w drugiej połowie mieli zdecydowaną przewagę, którą udało im się przekuć w trzy punkty - a to oznacza, że Atalanta ma szansę wywalczyć bezpośredni awans do 1/8 finału.

Do końca spotkania z Olympique Marsylia o przynajmniej punkt walczyło Union Saint-Gilloise - Belgowie zdobyli nawet gola na 3:3 w samej końcówce spotkania, ale bramka nie została uznana przez spalonego.

Galatasaray nie sprawiło niespodzianki i turecki klub przegrał wyjazdowy mecz z AS Monaco 0:1.

