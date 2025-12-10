Zieliński się nie certolił po hicie LM. "Za chwilę wszystko będą gwizdać"

Inter po czterech zwycięstwach w Lidze Mistrzów z nieco słabszymi na papierze rywalami oblał pierwszy poważny test, przegrywając 1:2 z Atletico Madryt. Teraz na ich drodze stanął Liverpool, czyli również rywal z najwyższej półki, choć w tym sezonie pogrążony w kłopotach. W dodatku na Giuseppe Meazza przyjechali bez Mohameda Salaha, który po ostatnim meczu ligowym w mediach zaatakował klub oraz trenera Arne Slota, zarzucając im m.in. zwalanie na niego całej winy za słabszy sezon.

Zieliński ani się obejrzał, a już musiał wejść. Nie było czasu nawet na rozgrzewkę

Mimo tylu problemów to właśnie Liverpool zwyciężył 1:0, strzelając gola z rzutu karnego w 88. minucie, który został podyktowany za faul Alessandro Bastoniego. Włoch mocno szarpnął za koszulkę Floriana Wirtza, co sędzia, oglądając powtórkę na VAR, uznał za przewinienie, a jedenastkę na gola zamienił Dominik Szoboszlai. Dość nietypowo, bo od 11. minuty na boisku przebywał Piotr Zieliński. Polak musiał nagle wejść za kontuzjowanego Hakana Calhanoglu. W pomeczowej rozmowie z Canal+ Sport przyznał, że rozgrzewki praktycznie nie miał, ale nie miał też wyjścia, bo w takiej sytuacji trzeba po prostu sobie radzić.

- W piłce zdarzają się różne sytuacje. Padło na Hakana, który miał problem mięśniowy. Nie miałem dużo czasu na rozgrzewkę, ale trzeba było wejść z marszu. Nie miałem z tym jednak problemu.- powiedział Zieliński. Sam mecz nie porywał, brakowało dobrych sytuacji bramkowych. Nasz reprezentant wyraził żal, że Inter mocniej nie zatakował. - Oni próbowali zamknąć środek pola, wymuszali na nas podania pod odbiór, żeby mogli nas skontrować. Były sytuacje, że mogliśmy przebiec z piłką przez pół boiska pod ich pole karne. W pierwszej połowie robiliśmy to dobrze, w drugiej tego zabrakło - ocenił.

Polak zły na karnego, który przesądził o porażce Interu

Zieliński odniósł się też do jedenastki dla Liverpoolu. Nie krył rozczarowania taką decyzją arbitra. - Co do karnego, to z boiska nie wyglądało na to, by był. Patrzyliśmy potem na powtórki i cóż, każdy się tam gdzieś szarpie w polu karnym. Bastoni dotknął piłkę głową, a potem gdzieś tam go szarpnął trochę. Nie wiem, za chwilę będą każde dotknięcie gwizdać w polu karnym - stwierdził Polak.

