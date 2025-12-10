Co za słowa z Portugalii o Bednarku i Kiwiorze!

Jakub Kiwior i Jan Bednarek są podporami defensywy FC Porto, które w tym sezonie zachowało czyste konto 14-krotnie na 21 rozegrane spotkania. Nic dziwnego zatem, że reprezentanci Polski są chwaleni na każdym kroku. Bednarek niedawno otrzymał kolejną nagrodę dla najlepszego obrońcy ligi.

Jak zauważa portal onefootball.com, Porto nie spisywało się tak dobrze w grze defensywnej od 30 lat. W sezonie 1995/96 Smoki straciły zaledwie dwie bramki w pierwszych 13 meczach - o jedną mniej od zespołu Francesco Farioliego. Równie znakomity wynik osiągnęła Vitoria Setubal, która w sezonie 2005/06 po 13. kolejce miała stracone trzy gole.

Podczas gdy Porto sprzed trzech dekad sięgnęło po mistrzowski tytuł, tracąc na przestrzeni sezonu zaledwie 20 bramek, Vitoria nie utrzymała tak dobrej formy do końca rozgrywek. W pozostałych 21 meczach straciła 30 goli i w tabeli uplasowała się na ósmym miejscu.

Legenda chwali Bednarka i Kiwiora

Twarzą legendarnej defensywy Smoków był Aloisio. Brazylijski obrońca grał w FC Porto w latach 1990-2001. Zdobył w tym czasie siedem mistrzostw Portugalii, czterokrotnie triumfując w krajowym pucharze. Wypowiedział się on na temat drużyny zbudowanej przez Farioliego, w którym pierwsze skrzypce grają polscy obrońcy.

- Solidna i bezpieczna obrona jest gwarancją niewielu straconych bramek. Jeżeli środek pola i ofensywa nie działają tak, jak powinny, to właśnie defensywa spełnia niezwykle ważną rolę. W zespole, który tak bardzo cierpi w ataku, w szczególności Polacy są kluczowi dla postawy zespołu - tak legenda Porto opisała postawę Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. W ostatnim czasie faktycznie skuteczność "Smoków" pozostawia wiele do życzenia, jednak obrona jest niezmiennie stabilna.

Porto ma klucz do mistrzostwa

Aloisio docenia również dobrą pracę piłkarzy ofensywnych w wypełnianiu zadań defensywnych - Najlepsza obrona zaczyna się od ataku. Jeżeli od razu po stracie piłki pojawia się presja na rywalu, tym łatwiejsze zadanie mają defensorzy. FC Porto to ma. To jest klucz do zdobywania tytułów, a oni już mają mistrzostwo w zasięgu wzroku - stwierdził Brazylijczyk.

Po trzynastu kolejkach ligi portugalskiej Porto prowadzi w tabeli, mając aż 37 punktów na swoim koncie. Drugi Sporting traci już pięć punktów, a trzecia Benfica - aż osiem. Smoki mają już za sobą pierwsze pojedynki z obiema tymi drużynami. Benfica jako jedyna odebrała punkty liderom - ich mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Z kolei Sporting przegrał u siebie 1:2.