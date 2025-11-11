Sensacyjny transfer Lewandowskiego? "Mistrzowski ruch"

Robert Lewandowski zachwycił w niedzielnym meczu FC Barcelony, gdy strzelił trzy gole przeciwko Celcie Vigo (4:2) w La Lidze. Mógł to być jeden z ostatnich takich popisów Polaka w katalońskiej drużynie, bowiem jego umowa wygasa już z końcem czerwca przyszłego roku. Niedługo Polak za to może stać się bohaterem sensacyjnego transferu.

Robert Lewandowski budzi zainteresowanie Fenerbahce. "Ruch mistrzowski"

Reprezentantem Polski ma interesować się Fenerbahce, gdzie obecnie gra Sebastian Szymański. "Klub szuka rozwiązania swoich problemów ze skutecznością. Niezadowolony z gry Youssefa En-Nesyriego zarząd 'Żółtych Kanarków' rozpoczął starania o światowej sławy napastnika - Lewandowskiego" - czytamy w tureckim serwisie takvim.com.tr.

Zespół ze Stambułu chciałby przeprowadzić ten transfer najszybciej, jak się da. "Zarząd przygotowuje się do kontaktu z przedstawicielami Barcelony w sprawie podpisania kontraktu z polską gwiazdą w przerwie (zimowej - red.)" - ujawniono. W takiej sytuacji za sprowadzenie Polaka należałoby zapłacić, do tego dochodzi wysoka pensja, ale to nie wydaje się problemem. "Oczekuje się, że wszystkie dostępne środki zostaną przeznaczone dla 37-latka. Według źródeł klubowych 'Żółte Kanarki' postrzegają ten transfer jako 'mistrzowski' ruch'" - zaznaczono. To ostatnie określenie nawiązuje też do tego, że przybycie atakującego zwiększyłoby szanse na zdobycie tytułu.

Jednak wicemistrzowie Turcji nie będą mieli łatwo. "Nie są osamotnieni w tym wyścigu transferowym" - podkreślono. Zainteresowanie wyraża Milan, który też celowałby w styczniowe okno transferowe. A dyrektor sportowy Igli Tare miał spotkać się z agentem napastnika Pinim Zahavim. To nie wszystko.

"Kluby arabskie i MLS przygotowują się do zaoferowania polskiemu gwiazdorowi astronomicznych pensji. Fenerbahce będzie potrzebowało znacznego wsparcia sponsorów, aby konkurować finansowo z tymi rywalami" - wyjaśniono.

Robert Lewandowski budzi wielkie zainteresowanie. FC Barcelona tak łatwo go nie puści

Przy tym "mało prawdopodobne jest, aby Lewandowski opuścił klub w styczniu. Zgodnie z ustnym porozumieniem między prezesem Barcelony Joanem Laportą a gwiazdą futbolu, możliwość opuszczenia klubu może pojawić się latem". Wcześniejsze odejście 37-latka byłoby możliwe, gdyby Katalończycy sprowadzili zimą napastnika (na co się nie zanosi).

Mimo wszystko Turcy będą próbować sprowadzić Polaka. "Zarząd żółto-granatowego klubu postrzega transfer Lewandowskiego jako historyczną szansę, zarówno pod względem wartości sportowej, jak i wartości marki. Fenerbahce podobno planuje wkrótce nawiązać oficjalne kontakty z polską gwiazdą i spotkać się z agentem zawodnika. Jeśli ten ruch dojdzie do skutku, Lewandowski będzie jednym z najbardziej sensacyjnych transferów w historii Super Lig" - podsumowano.

W bieżącym sezonie kapitan reprezentacji Polski rozegrał 12 meczów dla FC Barcelony. Zdobył siedem bramek, nie zaliczył żadnej asysty.