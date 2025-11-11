Leciał samolotem Ryanaira. Nie do wiary, kogo spotkał

Aladin Pehić to bośniacki piosenkarz znany z tamtejszego talent show "Zvezda Granda". 29-latek dotarł w nim nawet do wielkiego finału. W poniedziałek podzielił się jednak pewnym zdarzeniem ze swojego życia zupełnie niezwiązanym z muzyką. Otóż w trakcie lotu z włoskiego Bergamo do Sarajewa przypadkowo spotkał największą gwiazdę reprezentacji swojego kraju - Edina Dżeko.

REKLAMA

Zobacz wideo Sebastian Staszewski, autor książki „Lewandowski. Prawdziwy": Robert oglądał wywiad o książce u Rymanowskiego. Pozwu nie mam

Poszedł na samolot, a tam... Edin Dżeko. "Nie ma większej dumy"

Pehić musiał skorzystać z okazji i na płycie lotniska zrobił sobie selfie z piłkarzem, którym pochwalił się na Instagramie. - Nie ma większej dumy niż wspólny lot do Sarajewa z naszym kapitanem Edinem Dżeko! - napisał.

Znakomity 39-letni napastnik na co dzień gra we włoskiej Fiorentinie, ale akurat wybierał się tym samym samolotem na zgrupowanie bośniackiej kadry przed kolejnymi meczami w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Spotkanie go w takim momencie nie byłby zatem niczym nadzwyczajnym gdyby nie jeden drobny szczegół.

Gwiazdor wybrał tanie linie. "Wykazał się skromnością"

Jak można zauważyć na zdjęciu, panowie podróżowali samolotem Ryanaira. Linie te uważane są za jedne z najtańszych w Europie i raczej nie słyną z wielkiego luksusu czy komfortu. Bośniacki portal klix.ba był jednak zachwycony postawą zawodnika. - Podczas gdy wiele światowych gwiazd czarteruje prywatne samoloty, Dżeko wykazał się skromnością - możemy przeczytać. Dziennikarze podkreślali też, że bilety na lot Ryanairem z Bergamo do Sarajewa można dostać nawet od 15 euro.

Reprezentację Bośni i Hercegowiny z Edinem Dżeko w składzie czekają w najbliższym czasie dwa arcyważne mecze. W sobotę 15 listopada zmierzy się ona w Zenicy z Rumunią, a trzy dni później w Wiedniu z Austrią. Teoretycznie Bośniacy wciąż mogą wywalczyć sobie bezpośredni awans na mundial. Po 6 kolejkach w tabeli grupy H zajmują drugie miejsce z dwoma punktami straty do liderującej Austrii.