Sensacyjne informacje ws. Lewandowskiego. Aż trudno uwierzyć

W ostatnim spotkaniu ligowym przeciwko Celcie Vigo Robert Lewandowski strzelił trzy gole, a jego zespół triumfował 4:2. To wcale nie był łatwy pojedynek dla podopiecznych Hansiego Flicka, bo w pierwszej połowie dwa razy gospodarze odrabiali straty. Ostatnie słowo należało jednak do faworyzowanej Barcelony, a Lewandowski - co nie może dziwić - został wybrany piłkarzem meczu. Po genialnym niedzielnym występie w rozgrywkach ligowych ma już siedem bramek.

Lewandowski zdecyduje się na radykalny krok? To byłaby sensacja

Dorobek bramkowy Lewandowskiego budzi podziw - tym bardziej że dwa razy leczył już w tym sezonie kontuzję. Obecnie "Lewy" jest najlepszym strzelcem Barcelony w La Lidze.

Po rywalizacji z Celtą Vigo znów wróciły rozważania na temat przyszłości polskiego snajpera. W czerwcu 2026 roku wygasa jego kontrakt z FC Barceloną. Lewandowski bardzo dobrze czuje się w Katalonii. Podobne odczucia ma jego rodzina. 37-latek ma się zgodzić na obniżkę pensji i mniej minut na boisku. Wszystko po to, by tylko zostać w Barcelonie. "Sport" podkreśla, że w przypadku braku porozumienia z działaczami Blaugrany na pewno odpada wyjazd do Arabii Saudyjskiej.

Co ciekawe, "Sport" napisał, że Lewandowski może rozważać także... zakończenie kariery. Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, iż to nierealny scenariusz.

"Jest pewien zwrot akcji, którego wielu się nie spodziewało: emerytura nie jest już tematem tabu. Jeśli nie będzie mógł kontynuować gry w Barcelonie i żadna propozycja z zewnątrz nie spełni jego oczekiwań - w sprawach sportowych i rodzinnych - zawieszenie butów na kołku jest realnym scenariuszem" - pisze "Sport".

Lewandowski uspokajał. Będzie słuchał organizmu

Jeszcze niedawno polski napastnik podkreślał, że nie myśli o sprawach kontraktowych, lecz o tym, co ma do zrobienia na boisku. "Sport" przyznaje, iż Lewandowski zdaje sobie sprawę z tego w jakim jest wieku. I w teorii zakończenie kariery tuż przed ukończeniem 38. roku życia nie powinno mocno dziwić.

Kluczowe może być to, jak będzie zachowywał się organizm "Lewego" w kolejnych etapach sezonu. I oczywiście wiele zależy również od tego, czy Barcelona znajdzie solidnego następcę.