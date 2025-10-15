Lewandowski na okładkach w całej Hiszpanii! "Ostatnia ofiara"

Kontuzje to temat pojawiający się w kontekście FC Barcelony bardzo często w tym sezonie. Dlatego gdy zakończył się mecz Litwa - Polska w eliminacjach do mistrzostw świata, wielu kibiców z Katalonii odetchnęło zapewne z ulgą, bo Robert Lewandowski zagrał pełne 90 minut. Niestety okazało się, że z jego zdrowiem jednak dobrze nie jest. Badania wykryły, że Polak ma naderwany mięsień dwugłowy w lewym udzie. Według doniesień kapitan naszej kadry miał nawet nie być świadomy, iż gra z takim urazem, dlatego nie prosił z Litwą o zmianę i rozegrał cały mecz.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski ma następcę Lewandowskiego? Żelazny: Zmierzamy w czarną dziurę

Lewandowski coraz podatniejszy na urazy

Lewandowskiego czeka kolejna w ostatnich miesiącach przerwa. Przypomnijmy, że urazy mięśniowe kosztowały go najważniejsze mecze w końcówce poprzedniego sezonu, a ten także rozpoczął od drugiej kolejki, bo wcześniej mierzył się z urazem. Spekuluje się, że obecna przerwa może potrwać od czterech do nawet sześciu tygodni. Polak trafił na środowe okładki wszystkich najważniejszych dzienników w Hiszpanii.

Polak trafił na okładki. Choć nie z takiego powodu, jakiego by sobie życzył

"Marca", "Sport" i "AS" używają względem naszego reprezentanta tego samego określenia. "Lewandowski KO", podkreślając, że Polak nie zagra w najbliższym El Clasico na stadionie Realu Madryt, które odbędzie się już 26 października. Z kolei "Mundo Deportivo" martwi się mnogością urazów w zespole Barcelony. - Lewandowski, czyli ostatnia ofiara. Uraz mięśnia dwugłowego, złapany podczas zgrupowania reprezentacji Polski wyłączy go z gry na 4-6 tygodni - czytamy.

Dla Barcelony to ogromny kłopot, bo w ostatnich tygodniach z urazami walczyli Lamine Yamal i Raphinha, a z przeciążeniem zmaga się też Ferran Torres. Nie wiadomo na ten moment tak naprawdę, kto z nich wszystkich będzie dostępny do gry. Czasu jest mało, bo mistrzowie Hiszpanii już w sobotę 18 października o 16:15 zmierzą się na własnym boisku z Gironą.