Zapytali Pudzianowskiego o kościół. Tak odpowiedział

Mariusz Pudzianowski jest niezwykle charyzmatyczną postacią polskiego sportu. Najpierw spełniał się jako strongman, gdzie sięgnął po pięć tytułów mistrza świata. Sześciokrotnie zostawał mistrzem Europy. W 2009 roku stwierdził, że wygrał wszystko i spełnił marzenie o walce w MMA. Został zakontraktowany przez KSW i jego współpraca z tą federacją trwa do dziś, choć nie można wykluczyć, że zobaczymy 48-latka jeszcze we freak fightach.

Pudzianowski zapytany o wiarę. Szybka odpowiedź

Pudzianowski jest jedną z najważniejszych postaci KSW. 48-latek wykazuje się sporą aktywnością w mediach społecznościowych. Często pokazuje migawki z treningów, opowiada o nich w charakterystyczny dla siebie sposób.

"Pudzian" jest też przykładem dla innych sportowców, że warto czasami nawiązywać interakcje z fanami w komentarzach. Ikona polskiego sportu nierzadko odpowiada na pytania internautów. Ma to miejsce nawet w momencie, kiedy poruszane są kwestie prywatne. Jednej niedzieli Pudzianowski chwalił się, że kosił trawę. To czynność, którą często wykonuje w niedzielę.

Jeden z użytkowników zaczepił go pytaniem o wiarę. "A do kościółka to nie?" - napisał. "Byłem, a teraz relaksuję się na kosiarce" - odpowiedział Pudzian, dodając także emotikon piwa. 48-latek nie zamierza mieć tajemnic przed osobami obserwującymi jego profil.

Jednocześnie zmienił zdanie względem tego, co mówił wiele lat temu. - Jestem wierzący, ale nie praktykujący - podkreślał w jednym z wywiadów w 2008 roku.

Pudzianowski działa na kilku płaszczyznach

Prezentując swoje codzienne życie, Pudzianowski pokazuje także od czasu do czasu działalność pozasportową. 48-latek doskonale odnalazł się w sferze biznesowej. Ma m.in. świetnie funkcjonującą firmę transportową, czy też dom weselny "U Pudziana".