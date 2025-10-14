Powrót na stronę główną
Wielki powrót na mundial! Czekali na to 16 lat
16 lat musiała czekać reprezentacja RPA, by znów zagrać na mistrzostwach świata. Jej kibice przeżyli wielkie emocje, bo wszystko rozstrzygało się w ostatniej kolejce i w dodatku wiele zależało od korespondencyjnego meczu.
Gol RPA na 3:0
Republika Południowej Afryki przed ostatnią kolejką kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata rozegranych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zajmowała drugie miejsce w tabeli grupy C strefy afrykańskiej. By cieszyć się z bezpośredniego awansu na mundial, musiała wygrać w ostatniej serii u siebie z Rwandą i liczyć, że prowadzący w tabeli - Benin przegra na wyjeździe z trzecią w tabeli - Nigerią. 

RPA zagra na mistrzostwach świata! Po raz pierwszy od 2010 roku

Republika Południowej Afryki błyskawicznie ustawiła spotkanie na swoją korzyść. Po zaledwie 26. minutach prowadziła 2:0. Najpierw w 5. minucie po długiej, zespołowej akcji pięknym strzałem z 20 metrów popisał się Thalente Mbatha. 

Kibice mieli dodatkowy powód do radości, bo w korespondencyjnie rozgrywanym spotkaniu Nigeria wygrywała 1:0 z Beninem, a gola zdobył Victor Osimhen

Republika Południowej Afryki podwyższyła prowadzenie w 26. minucie, a gola strzelił Oswin Appolis. Do przerwy RPA prowadziła 2:0. W tym samym czasie Nigeria wygrywała z Beninem 2:0 (drugi gol Osimhena). 

W drugiej połowie RPA zdobyła trzecią bramkę. W 77. minucie po rzucie rożnym strzałem głową pokonał bramkarza rywali Evidence Makgopa. 

Kibice RPA mogli rozpocząć wielkie świętowanie, tym bardziej że z Nigerii napływały same dobre wiadomości. W 51. minucie hat-trick skompletował Osimhen, a w 91. minucie wynik na 4:0 ustalił Frank Onyeka. 

W efekcie Republika Południowej Afryki po raz pierwszy od 16 lat zagra na mistrzostwach świata. W 2010 roku zespół ten na imprezie rozegranej właśnie w RPA zajął trzecie miejsce w grupie (za Urugwajem i Meksykiem) i nie awansował do fazy pucharowej. 

Tabela grupy C strefy afrykańskiej

  1. Republika Południowej Afryki  10 meczów  18 punktów  bramki: 15:9
  2. Nigeria  10 meczów  17 punktów  bramki: 15:8
  3. Benin  10 meczów  17 punktów  bramki: 12:11
  4. Lesotho  10 meczów  12 punktów  bramki: 9:12
  5. Rwanda  10 meczów  11 punktów  bramki: 5:9
  6. Zimbabwe  10 meczów  5 punktów  bramki: 5:12

