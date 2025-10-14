Wielki powrót na mundial! Czekali na to 16 lat

Republika Południowej Afryki przed ostatnią kolejką kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata rozegranych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zajmowała drugie miejsce w tabeli grupy C strefy afrykańskiej. By cieszyć się z bezpośredniego awansu na mundial, musiała wygrać w ostatniej serii u siebie z Rwandą i liczyć, że prowadzący w tabeli - Benin przegra na wyjeździe z trzecią w tabeli - Nigerią.

RPA zagra na mistrzostwach świata! Po raz pierwszy od 2010 roku

Republika Południowej Afryki błyskawicznie ustawiła spotkanie na swoją korzyść. Po zaledwie 26. minutach prowadziła 2:0. Najpierw w 5. minucie po długiej, zespołowej akcji pięknym strzałem z 20 metrów popisał się Thalente Mbatha.

Kibice mieli dodatkowy powód do radości, bo w korespondencyjnie rozgrywanym spotkaniu Nigeria wygrywała 1:0 z Beninem, a gola zdobył Victor Osimhen.

Republika Południowej Afryki podwyższyła prowadzenie w 26. minucie, a gola strzelił Oswin Appolis. Do przerwy RPA prowadziła 2:0. W tym samym czasie Nigeria wygrywała z Beninem 2:0 (drugi gol Osimhena).

W drugiej połowie RPA zdobyła trzecią bramkę. W 77. minucie po rzucie rożnym strzałem głową pokonał bramkarza rywali Evidence Makgopa.

Kibice RPA mogli rozpocząć wielkie świętowanie, tym bardziej że z Nigerii napływały same dobre wiadomości. W 51. minucie hat-trick skompletował Osimhen, a w 91. minucie wynik na 4:0 ustalił Frank Onyeka.

W efekcie Republika Południowej Afryki po raz pierwszy od 16 lat zagra na mistrzostwach świata. W 2010 roku zespół ten na imprezie rozegranej właśnie w RPA zajął trzecie miejsce w grupie (za Urugwajem i Meksykiem) i nie awansował do fazy pucharowej.

