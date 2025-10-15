Niewyobrażalna oferta za Yamala! Absolutny rekord świata

Nie ma wątpliwości, że Lamine Yamal to jeden z najbardziej pożądanych przez kluby piłkarzy świata. Trudno się dziwić, bo zaledwie 18-letni skrzydłowy już teraz uznawany jest za jednego z najlepszych zawodników globu, a wielu ekspertów i kibiców jest przekonana, że wkrótce wygra Złotą Piłkę.

Tyle Arabowie zaoferowali za Yamala. Lepiej usiądźcie

Lamine Yamal ma ważną umowę z FC Barceloną aż do czerwca 2031 roku. Przez fachowy portal Transfermarkt wyceniany jest na 200 milionów euro. FC Barcelona nie wyobraża sobie zespołu bez Yamala.

To jednak nie przeszkadza, by klub dostawał oferty za transfer Yamala. W dodatku takie, które byłyby najwyższymi w historii piłki nożnej. W 2017 roku Neymar przeszedł z FC Barcelony do PSG za 222 miliony euro. Teraz hiszpański portal Fichajes poinformował, że saudyjski klub Al-Hilal (mistrz z ubiegłego roku) zaoferował za transfer Yamala aż 400 milionów euro!, ale FC Barcelona odmówiła.

"Hiszpanie dodają, że oferta Al-Hilal pojawiła się w niezręcznym momencie dla Barcelony, która ma przerwę na mecze reprezentacji po dwóch kolejnych porażkach, z PSG w Lidze Mistrzów i z Sevillą w La Lidze" - pisze klix.ba.

Ostatnio Yamal przed meczem LM z PSG 1 spóźnił się na rozgrzewkę z zespołem, a Hansi Flick - zgodnie ze swoim surowym protokołem - zdecydował się nie wystawić młodego wychowanka w podstawowym składzie. Potem naciski z zewnątrz klubu wpłynęły na zmianę decyzji szkoleniowca i Yamal jednak zagrał od pierwszej minuty.

Yamal w tym sezonie wystąpił w pięciu spotkaniach FC Barcelony, zdobył dwa gole i miał cztery asysty.

FC Barcelona w sobotę, 18 października zagra przed własną publicznością z Gironą. Początek spotkania o godz. 16.15.

Relacja na żywo z tego pojedynku na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.