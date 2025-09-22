FC Barcelona pokonała 3:0 Getafe w meczu 5. kolejki LaLiga. Świetny mecz rozegrał Ferran Torres, który strzelił dwa gole i miał szansę na skompletowanie hat-tricka w pierwszej połowie, ale piłka po jego strzale uderzyła w poprzeczkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski już tylko rezerwowym w Barcelonie? Żelazny: Nie wyobrażam sobie, że przegra rywalizację

Hansi Flick zabrał głos po meczu

Hansi Flick trochę rotował składem przed meczem z Getafe. Niemiec postawił w pierwszym składzie na m.in. Roberta Lewandowskiego i Ferrana Torresa, co zaskoczyło wielu kibiców, bo dawno ci piłkarze nie grali razem na boisku. - Ferran i Lewandowski w wyjściowym składzie? Jestem o tym całkowicie przekonany. Obaj zawodnicy są dla nas bardzo ważni. Wspaniale mieć ich razem na boisku - mówił Niemiec przed meczem, cytowany przez Barca Universal.

Po meczu Niemiec zabrał głos nt. swoich piłkarzy. Odniósł się do sytuacji Fermina Lopeza, który doznał kontuzji. Tuż po ostatnim gwizdku hiszpański zawodnik padł na murawę. Do szatni zszedł ze łzami w oczach.

- Fermin? Musimy jutro przeprowadzić badania i wtedy zobaczymy. Czy mnie to martwi? Nie jestem pewien, jaka będzie diagnoza, zobaczymy. To nie jest łatwe także dla trenerów, gdy gramy mecz co trzy dni. Dzisiaj było ciężko dla wszystkich. Teraz trzeba skupić się na odpoczynku - przekazał Flick.

W końcówce pierwszej połowy mecz wymknął się spod kontroli - piłkarze Getafe grali bardzo agresywnie, co działało na nerwy technicznym piłkarzom FC Barcelony. Jakby tego było mało goście prowokowali podopiecznych Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec szybko uciął ten temat.

- Trzy punkty, trzy do zera. I to wszystko - zakończył.

Po pięciu meczach FC Barcelona ma na swoim koncie 13 punktów. Duma Katalonii traci dwa oczka do pierwszego Realu Madryt, który jeszcze nie przegrał meczu w tym sezonie ligowym. Z kolei Getafe plasuje się na ósmym miejscu z dziewięcioma pkt na koncie. Następny mecz Blaugrana rozegra 25 września z Realem Oviedo. Trzy dni później czeka ich starcie z Realem Sociedad.