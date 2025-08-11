Madryt w strachu po tym, co zrobiła Barcelona. "Przerażające"

W Hiszpanii emocje rosną tuż przed startem nowego sezonu. Tytułu bronić będzie FC Barcelona, która na krajowym podwórku zdobyła wszystko, pokonując Real Madryt w Lidze, Pucharze i Superpucharze. Nowy sezon Duma Katalonii rozpocznie 16 sierpnia od wyjazdowego starcia z Mallorcą. Z kolei Królewscy rozegrają jeszcze jeden sparing z austriackim Tirolem i będą przygotowywać się do pojedynku z Osasuną 19 sierpnia w LaLidze.

Madrytczycy obawiają się Barcelony

W minioną niedzielę FC Barcelona rozegrała mecz o Puchar Gampera. Podopieczni Hansiego Flicka rozbili Como 5:0, a głównymi bohaterami byli Fermin i Lamine Yamal, którzy dwukrotnie wpisali się na listę strzelców. Jednego gola strzelił Raphinha.

Dość wymownie nt. tego meczu wypowiedział się madrycki dziennik "Marca", który przypomniał, że rywale nie byli z najwyższej półki, ale ten występ podopiecznych Hansiego Flicka "był czymś zupełnie innym".

"Como to drużyna z charakterem, ale ta Barca jest przerażająca. Są w doskonałej formie, aby rozpocząć rozgrywki La Liga w przyszły weekend. Ich skuteczność w strzelaniu bramek jest taka sama jak w zeszłym roku, a w obronie nadal z niezwykłą precyzją wykorzystują pułapkę ofsajdową, w którą regularnie wpadają przeciwnicy" - czytamy.

To on był największą gwiazdą FC Barcelony

Dziennik podkreśla, że artystą w tym spotkaniu nie byli ani Lamine, Raphinha ani Pedri tylko... Fermin. "Odegrał kluczową rolę w pierwszych trzech bramkach. W pierwszym przypadku odebrał piłkę i spokojnie pokonał bramkarza; drugi gol padł po strzale z linii pola karnego; a trzeci rozpoczął się doskonałym podaniem do Rashforda, który asystował Raphinha. Fermin dał jasno do zrozumienia, że jego sprzedaż byłaby historycznym błędem" - dodano.

"Mecz był również okazją do debiutu nowych nabytków przed własną publicznością. Joan García nie miał zbyt wiele pracy, ale wykazał się kilkoma dobrymi interwencjami. W przypadku Rashforda sytuacja była dziwna. Grał jako środkowy napastnik, ale nie czuł się komfortowo. Najlepszą akcję wykonał na skrzydle" - zakończono.