Lewandowski ocalił Barcelonę od kompromitacji! To nie żart

Zobacz wideo

19 lipca 2022 r. Robert Lewandowski został oficjalnie ogłoszony nowym zawodnikiem Barcelony. Od tamtej pory Lewandowski zagrał w 147 meczach, w których strzelił 101 goli i zanotował 20 asyst. Lewandowski potrzebował zaledwie trzech sezonów, by znaleźć się w czołowej dwudziestce najlepszych strzelców w historii Barcelony. - Teraz nie jest istotne, co wydarzy się po sezonie, tylko co wydarzy się w trakcie sezonu, co ja mogę w nim zrobić. Mam spokój ducha. Ważne jest to, co mam w sercu i głowie - mówił Robert w jednym z wywiadów, odnosząc się do wygasającego kontraktu z Barceloną.

REKLAMA

Co za słowa o transferze Lewandowskiego. "Jesteśmy szczęściarzami"

Na portalu X pojawił się film z golami Lewandowskiego od momentu transferu do Barcelony, który został już odtworzony blisko milion razy. "Nie wiem, jak ludzie to widzą, ale transfer Lewandowskiego do Barcelony w 2022 r. uratował klub od bycia kolejnym Manchesterem United lub Milanem" - czytamy we wpisie. Wtedy z Barcelony po transferze Lewandowskiego musiał odejść Pierre-Emerick Aubameyang, który dołączył do Chelsea.

"Zastąpienie Lewandowskiego będzie dużo trudniejsze, niż teraz wygląda", "to transfer, który pomógł nam nie tylko na boisku, ale i poza nim", "powinniśmy chwalić Laportę za to, że Lewandowski trafił do Barcelony, kiedy zespół był zepsuty", "oceniam go na poziomie Samuela Eto'o i Luisa Suareza", "cały czas coś sobie udowadnia, mimo że się starzeje", "Lewandowski to legenda Barcelony, jesteśmy szczęściarzami, że go mamy" - czytamy w komentarzach internautów.

Jak wyglądał pierwszy sezon Lewandowskiego w Barcelonie? Robert zagrał w 46 meczach, w których strzelił 33 gole i zanotował osiem asyst.

- Robert Lewandowski dobrze uczestniczy w grze i dlatego gole same do niego przychodzą. Dużo o tym rozmawialiśmy, jest naturalnym liderem. Od pewnego czasu atakujemy oraz bronimy się bardziej w uporządkowany sposób. Robert jest teraz bardziej efektywny i to wynika z tego, że jesteśmy lepsi i bardziej intensywni. Dla mnie bardziej niż gol liczy się to, jak Robert teraz gra dla drużyny. Postawił krok naprzód w prostszej grze, grze pozycyjnej, wygrywaniu pojedynków, łączeniu się z drużyną, w grze pod presją - mówił Xavi o Lewandowskim w lutym 2024 r. (cytat za: przegladsportowy.onet.pl).

Zobacz też: Laporta ogłasza ws. Szczęsnego. To nie brzmi dobrze

Tak Deco mówił o szukaniu następcy Lewandowskiego. "Nie ma potrzeby"

Z wypowiedzi Deco, dyrektora sportowego Barcelony, wynikało, że klub nie będzie szukał teraz następcy Lewandowskiego. - Nie ma potrzeby zmiany Lewandowskiego tego lata, bo Ferran staje się klasycznym napastnikiem. Możemy też grać z Olmo jako fałszywym napastnikiem. Nie możemy obsesyjnie szukać napastnika o jakości Lewandowskiego - tłumaczył Deco.

Niewykluczone, że po wygaśnięciu kontraktu z Barceloną Lewandowski będzie kontynuował swoją karierę w Arabii Saudyjskiej. Teraz taki kierunek jest wykluczony, co potwierdziło już otoczenie Lewandowskiego.