Widzew szykuje hit transferowy! Z Arsenalu do Ekstraklasy

Przez siedem ostatnich sezonów Michał Rosiak występował w drużynach młodzieżowych Arsenalu. Polak robił tak dobre wrażenie, że podpisał profesjonalny kontrakt z Arsenalem, a Mikel Arteta zapraszał go na treningi pierwszego zespołu. Później Rosiak poleciał wraz z seniorską drużyną na tournee do Stanów Zjednoczonych przed rozgrywkami 24/25. Ostatecznie Rosiak nie zadebiutował w pierwszym zespole Arsenalu, a jego kontrakt, wygasający z końcem czerwca tego roku, nie został przedłużony. Co dalej w jego karierze?

Z Arsenalu do Widzewa Łódź? Trwają rozmowy nt. kwoty ekwiwalentu

Jak dowiedział się Sport.pl, temat zatrudnienia Rosiaka pojawił się w kontekście Widzewa Łódź. Widzew ma prowadzić rozmowy z Arsenalem w celu ustalenia kwoty ekwiwalentu za wyszkolenie - ekwiwalent należy się byłemu klubowi w momencie, gdy dany zawodnik był zarejestrowany w klubie pomiędzy 12. a 21. rokiem życia. Na razie ten temat nie jest zaawansowany, a z tego, co udało nam się dowiedzieć, w grze są jeszcze dwa kierunki z Anglii.

Widzew byłby drugim polskim klubem w karierze Rosiaka. Wcześniej Michał grał dla Kotwicy Kołobrzeg, którą opuścił na rzecz Arsenalu, gdy miał 13 lat.

Rosiak byłby trzynastym zawodnikiem sprowadzonym przez Widzew w trakcie letniego okna. Do tej pory do Widzewa trafił m.in. Mariusz Fornalczyk, Samuel Akere, Maciej Kikolski, Dion Gallapeni, Sebastian Bergier, Angel Baena czy Lindol Selahi.

Widzew rozpoczął ten sezon Ekstraklasy od zwycięstwa 1:0 z Zagłębiem Lubin, porażki 2:3 z Jagiellonią Białystok, wygranej 3:0 z GKS-em Katowice i remisu 1:1 z Wisłą Płock.

W trakcie gry dla Arsenalu Rosiak grał jako środkowy pomocnik, ale zdarzały mu się też mecze w roli prawego obrońcy.

Ostatnio Rosiak trenował wspólnie z trzecioligowym Wycombe Wanderers, by pozostać w formie fizycznej. Rosiak zagrał też w kilku meczach towarzyskich, a w starciu z Cheltenham Town strzelił gola. Jeden z włoskich dziennikarzy przymierzał Rosiaka do transferu do Lecce, a jeszcze kilka miesięcy temu poważnie o zatrudnieniu Rosiaka myślało drugoligowe Blackburn Rovers.