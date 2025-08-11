Jest komunikat ws. Błaszczykowskiego. Nikt się tego nie spodziewał

Jakub Błaszczykowski to jeden z najbardziej szanowanych polskich piłkarzy. Za nim bogata kariera reprezentacyjna. W narodowych barwach rozegrał 109 meczów, strzelając 21 goli. Zagrał na dwóch mistrzostwach Europy i jednym mundialu. Pod względem liczby spotkań z orzełkiem na piersi wyprzedza go tylko Robert Lewandowski.

Błaszczykowski gościem "MasterChefa"

Błaszczykowski jest znany nie tylko z licznych, udanych występów na boisku, ale również z działalności charytatywnej. Jest założycielem działającej w Opolu charytatywnej Fundacji "Ludzki Gest", która powstała w celu pomagania dzieciom i młodym ludziom potrzebującym pomocy. Ponadto udziela się w innych akcjach.

Od czasu do czasu możemy go również zobaczyć w różnych programach. Co ciekawe, TVN zapowiedział, że niebawem 39-latek pojawi się w "MasterChefie".

"Kuba Błaszczykowski pojawi się z niespodzianką, która rozgrzeje nie tylko kuchnię, ale i serca" - napisano w artykule zapowiadającym 14. edycję kulinarnego show.

Ciekawostką jest fakt, że najlepsi uczestnicy "MasterChefa" udadzą się do Andaluzji. Tam poznamy zwycięzcę programu.

Błaszczykowski marzy o jednym

Obecnie Błaszczykowski ze spokojem w roli widza obserwuje polską piłkę nożną i ma więcej czasu na pojawianie się w telewizji. Na pewno, spoglądając na rozgrywki ligowe w naszym kraju, 39-latek ma jedno marzenie, którym jest awans Wisły Kraków do PKO Ekstraklasy. Nie ma co ukrywać, że "Kuba" jest mocno związany z tym klubem. Pomagał mu, gdy miał kłopoty finansowe i jednocześnie kończył w nim karierę.

Jak na razie Wiślacy są na dobrej drodze do osiągnięcia celu. Sezon Betlic 1. Ligi rozpoczęli od czterech zwycięstw.