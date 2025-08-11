Media: Oto wyrok ws. oszustwa norweskich skoczków! FIS podjęła decyzję

Jakub Balcerski ze Sport.pl ujawnił kulisy skandalu, którego dopuścili się skoczkowie z Norwegii podczas mistrzostw świata w Trondheim. To kosztowało Mariusa Lindvika utratę srebrnego medalu, który zdobył na dużej skoczni. Mowa tutaj o manipulacji przy czipowaniu kombinezonów. FIS zawiesił Johanna Andre Forfanga, Mariusa Lindvika, Robina Pedersena, Kristoffera Eriksena Sundala oraz Roberta Johanssona. - Złożyliśmy protest w sprawie wszywania sznurków, które obniżają krok w kombinezonie. Dzięki temu robią się sztywne nogawki i można lepiej naciągnąć kombinezon do dołu - tłumaczył Adam Małysz. Co dalej?

FIS podtrzyma zawieszenie dwóch skoczków. Dziś oficjalna decyzja

Norweski portal nrk.no informuje, że Johann Andre Forfang i Marius Lindvik mają zostać zawieszeni przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS), natomiast Robert Johansson, Robin Pedersen i Kristoffer Eriksen Sundal będą oczyszczeni z zarzutów. To pokłosie afery kombinezonowej, którą w tym roku ujawnił nasz dziennikarz. Na razie nikt z Norwegii nie chce udzielać komentarza w tej sprawie. Jak długi będzie okres zawieszenia Lindvika i Forfanga?

FIS zawiesi skoczków na trzy miesiące (minus czas wcześniejszego zawieszenia), a także nałoży na nich grzywnę w wysokości dwóch tys. franków szwajcarskich. "Zawieszenie będzie obowiązywać od dnia podjęcia decyzji przez komisję etyczną" - czytamy. Nrk.no zaznacza, że wcześniej śledztwo przeprowadziła niezależna organizacja Quest, której zdaniem... norwescy skoczkowie są niewinni. FIS podejmuje decyzje zatem wbrew niezależnego śledztwa. FIS oficjalnie ogłosi swoją decyzję w poniedziałek.

"Nie stwierdzono żadnych okoliczności wskazujących na to, że nasi klienci mieli wiedzę o tym, co stanowi naruszenie przepisów. Jesteśmy zaskoczeni i rozczarowani, że rada FIS doszła do odmiennego wniosku ws. Forfanga i Lindvika. Ona założyła, że sami nie manipulowali kombinezonami, ale ustanowili bardzo surowe wymogi dotyczące tego, co ich zdaniem skoczkowie powinni byli wiedzieć" - tłumaczy dział prawny LO, obsługujący skoczków.

- Nie próbuję spekulować na ten temat. Przyjmiemy decyzję, kiedy tylko ona nadejdzie. To oczywiste, że czekanie na to jest stresujące, ale trzeba to odłożyć na bok, kiedy będę startował w zawodach - tłumaczył Forfang w sobotnim wywiadzie. W poniedziałek Forfang i Lindvik będą przesłuchani przez FIS.

Forfang i Lindvik brali udział w zawodach Letniego Grand Prix w Courchevel. Lindvik wygrał sobotni konkurs, a Forfang znalazł się w drugiej dziesiątce. W niedzielę Lindvik zajął czwarte miejsce, a Forfang - piąte.

"Zawodnicy byli zawieszeni przez 20 dni - 12.03-1.04. Zawieszenie ma liczyć się od dnia, w którym decyzję podejmie Komisja Etyki FIS (jeszcze jej nie podjęła). Zakładając, że członkowie komisji zgodzą się z sugerowaną karą, skoczkowie pauzowaliby minimum do 20 października" - napisał Jakub Balcerski na portalu X.