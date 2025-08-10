FC Barcelona na koniec przedsezonowych przygotowań rozegra mecz o Puchar Gampera (nazwa jest hołdem dla Joana Gampera, założyciela, byłego piłkarza oraz prezesa klubu). Tym razem jej przeciwnikiem będzie Como, zespół z Serie A, trenowane przez Cesca Fabregasa (wychowanek Barcelony). Wiadomo, w jakim składzie Katalończycy rozpoczną to spotkanie.
Hansi Flick ma kłopot, gdyż nie może skorzystać z kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, który jest dla niego pierwszym napastnikiem. W tej sytuacji musiał zmienić koncepcję. Co postanowił? Otóż pozycja na środku ataku, a co za tym idzie rola "nowego Lewandowskiego", przypadła Marcusowi Rashfordowi.
Wiadomo też, co niemiecki szkoleniowiec zrobił z Wojciechem Szczęsnym. Od pierwszej minuty w bramce zagra Joan Garcia, tak jak to było w przedsezonowych sparingach, natomiast polski bramkarz zacznie na ławce rezerwowych. W wyjściowej jedenastce nie zabrakło miejsca dla kilku gwiazd: Lamine'a Yamala, Raphinhi czy Pedriego.
Początek meczu FC Barcelona - Como w Pucharze Gampera o godz. 21:00. Spotkanie odbędzie się na Estadi Johan Cruyff w miejscowości w Sant Joan Despi.
