FC Barcelona na koniec przedsezonowych przygotowań rozegra mecz o Puchar Gampera (nazwa jest hołdem dla Joana Gampera, założyciela, byłego piłkarza oraz prezesa klubu). Tym razem jej przeciwnikiem będzie Como, zespół z Serie A, trenowane przez Cesca Fabregasa (wychowanek Barcelony). Wiadomo, w jakim składzie Katalończycy rozpoczną to spotkanie.

FC Barcelona zagra z Como o Puchar Gampera. Hansi Flick zdecydował, kto zajmie miejsce Roberta Lewandowskiego

Hansi Flick ma kłopot, gdyż nie może skorzystać z kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, który jest dla niego pierwszym napastnikiem. W tej sytuacji musiał zmienić koncepcję. Co postanowił? Otóż pozycja na środku ataku, a co za tym idzie rola "nowego Lewandowskiego", przypadła Marcusowi Rashfordowi.

Wiadomo też, co niemiecki szkoleniowiec zrobił z Wojciechem Szczęsnym. Od pierwszej minuty w bramce zagra Joan Garcia, tak jak to było w przedsezonowych sparingach, natomiast polski bramkarz zacznie na ławce rezerwowych. W wyjściowej jedenastce nie zabrakło miejsca dla kilku gwiazd: Lamine'a Yamala, Raphinhi czy Pedriego.

Podstawowy skład FC Barcelony na mecz z Como w Pucharze Gampera:

Joan Garcia; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermin Lopez; Raphinha, Marcus Rashford, Lamine Yamal

Początek meczu FC Barcelona - Como w Pucharze Gampera o godz. 21:00. Spotkanie odbędzie się na Estadi Johan Cruyff w miejscowości w Sant Joan Despi.