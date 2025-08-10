FC Barcelona przygotowuje się do sezonu 2025/2026. Drużyna prowadzona przez trenera Hansiego Flicka zagrała dotychczas trzy sparingi i wszystkie wygrała. FC Barcelona pokonała kolejno: Kobe 3:1, Seoul 7:3 i Daegu 5:0. Robert Lewandowski w tych meczach w sumie zdobył dwie bramki.

Mecz FC Barcelony zostanie rozegrany w Miami

Teraz hiszpańskie media piszą, że pod koniec grudnia tego roku wydarzy się coś, co nie miało miejsca jeszcze nigdy w historii La Ligi. Mecz Villarreal - FC Barcelona w ramach 17. kolejki ligi hiszpańskiej odbędzie się w Miami w Stanach Zjednoczonych. Zaplanowany on jest obecnie na 21 grudnia.

"Posiedzenie zarządu planuje również zająć się kwestią, która jest na dobrej drodze od wielu lat, ale zawsze znajdowała opozycję. Rada Federacji omówi sprawę na posiedzeniu w poniedziałek i jeśli zostanie zatwierdzona, rozpocznie procedury, aby poprosić o przeprowadzenie meczu ligowego po raz pierwszy poza Hiszpanią. Czasy się zmieniają i teraz Federacja jest bardzo otwarta na możliwość rozegrania meczu Villarreal - FC Barcelona w Miami. Wydaje się to już przesądzone - pisze "Marca".

Zezwolenie to powinno zostać udzielone najpóźniej do 30 listopada.

"Dopiero po uzyskaniu zgody UEFA na rozegranie tego meczu należy przesłać wniosek do odpowiedniej konfederacji, którą w tym przypadku powinna być CONCACAF oraz Amerykańska Federacja Piłki Nożnej. Procedura ta musi być w pełni zgłoszona FIFA, ale nie jest konieczne uzyskanie zgody tego organu, jeśli procedura przebiega zgodnie z opisaną procedurą" - wyjaśnia fcbarca.com.

FIFA niedawno zatwierdziła, że mecz o mistrzostwo każdej ligi może być rozgrywany poza terytorium danego kraju.

FC Barcelona La Ligę rozpocznie 16 sierpnia (godz. 19.30) od wyjazdowego meczu z 10. drużyną ubiegłego sezonu - Mallorcą.

FC Barcelona La Ligę rozpocznie 16 sierpnia (godz. 19.30) od wyjazdowego meczu z 10. drużyną ubiegłego sezonu - Mallorcą.