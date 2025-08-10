Wkrótce najmocniejsze ligi w Europie rozpoczną sezon 2025/2026. W tym gronie jest oczywiście La Liga, w której o obronę tytułu mistrzowskiego postara się FC Barcelona. Na początku nie pomoże jej kontuzjowany Robert Lewandowski. Według medialnych doniesień napastnik ma już plan dotyczący początku rozgrywek. Zawiera się w nim także temat reprezentacji Polski, którą czekają arcyważne mecze na początku września.

Zobacz wideo Sensacyjny powrót do reprezentacji Polski?! Jan Urban: Nie wahałbym się

Oto plan Lewandowskiego. Dziennikarz przekazał wieści

- Robert Lewandowski z kontuzją mięśnia dwugłowego, różne daty powrotu, natomiast zasięgnęliśmy języka. Robert Lewandowski chce wrócić na drugą kolejkę z Levante, czyli szybciej niż przewidują Hiszpanie, że może nawet po przerwie na reprezentację. Tutaj też jest cel Roberta Lewandowskiego. On chce przyjechać na reprezentację, na to nowe otwarcie Jana Urbana. Czyli dotrzymać de facto słowa - powiedział Tomasz Włodarczyk na kanale Meczyki.pl.

Przypomnijmy, że w czerwcu niemal cała piłkarska Polska żyła sprawą konfliktu na linii Robert Lewandowski - Michał Probierz. Były już selekcjoner między meczami z Mołdawią i Finlandią pozbawił nieobecnego Lewandowskiego opaski kapitańskiej, przekazując ją Piotrowi Zielińskiemu.

Reakcja napastnika Barcelony była natychmiastowa i zdecydowana. 8 czerwca zadeklarował, że zawiesza reprezentacyjną karierę do momentu, w którym selekcjonerem będzie Michał Probierz. Suma summarum kadra pod wodzą Probierza rozegrała jeszcze tylko jedno spotkanie. Przegrała na wyjeździe z Finlandią 1:2, komplikując sobie sprawę awansu na przyszłoroczne mistrzostwa świata.

Biało-czerwonych od lipca prowadzi już nowy selekcjoner - Jan Urban. Jego debiut na ławce przypadnie na 4 września na mecz z Holandią. Trzy dni później Polacy zagrają u siebie z Finlandią. Czy w tych meczach rzeczywiście zobaczymy Lewandowskiego? Czy będzie już zdrowy i gotowy pomóc kadrze? Do momentu ogłoszenia powołań pozostało jeszcze trochę czasu.

Robert Lewandowski w reprezentacji występował w latach 2008-2025. Wystąpił z nią na czterech turniejach o mistrzostwo Europy i dwóch mundialach. Jest jej rekordzistą pod względem występów i liczby goli. Z orłem na piersi rozegrał 158 spotkań i strzelił w nich 85 goli.