"Robert Lewandowski poczuł dyskomfort w mięśniu dwugłowym lewego uda. Nie zagra w niedzielę o Puchar Gampera, a jego dalsza dostępność będzie oceniana na podstawie procesu rehabilitacji kolejnych badań" - przekazała FC Barcelona w piątek 8 sierpnia. To wywołało niepokój w stolicy Katalonii, ale i w sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Robert Lewandowski kontuzjowany. Pojawi się na wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji Polski

Na początku września kadrę czekają arcyważne spotkania eliminacji mistrzostw świata 2026 z Holandią oraz Finlandią. W nich Lewandowski bardzo przydałby się drużynie narodowej, oczywiście o ile dogadałby się z nowym selekcjonerem Janem Urbanem i puścił w niepamięć to, co działo się pod koniec kadencji Michała Probierza (odebrano mu opaskę kapitańską, a sposób, w jaki mu to zakomunikowano, skłonił go do rezygnacji z reprezentacji do momentu, aż Probierz odejdzie).

O tym, czy i w jakiej roli 36-latek stawi się na zgrupowaniu, dyskutowano w programie "Loża Piłkarska" w Kanale Sportowym. - Myślę, że wielu upatruje tę kontuzję w taki sposób, że ta sprawa (opaski kapitańskiej w kadrze - red.) nie została wyjaśniona - ocenił Marek Jóźwiak, były reprezentant Polski.

Sprawdź też: Ależ pogrom w debiucie Rzeźniczaka w nowym klubie!

Marek Jóźwiak komentuje sytuację Roberta Lewandowskiego. "Znalazł się w takiej, a nie innej sytuacji"

A jak on sam podchodzi do sprawy? - Nie wierzę w to, aby Robert symulował ten uraz. Pamiętajmy, że z wiekiem te urazy (mięśniowe - red.) będą pojawiały się coraz częściej. [...] Pamiętajmy też o okresie przygotowawczym w Barcelonie - wyjazdy, przeloty. To wszystko nakłada się na organizm każdego piłkarza i dlatego Robert znalazł się w takiej, a nie innej sytuacji - powiedział.

Jóźwiak wrócił też do kwestii kapitańskiej opaski w reprezentacji Polski. - Myślę, że Jan Urban rozwiąże to do pierwszego meczu, tak miało być postanowione - oznajmił. Więcej w tej kwestii dowiemy się bliżej startu wrześniowego zgrupowania.

Na razie Robert Lewandowski walczy z czasem, aby zdążyć na pierwsze ligowe spotkanie FC Barcelony. Odbędzie się ono w sobotę 16 sierpnia, rywalem będzie Mallorca.