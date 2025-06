Wojciech Szczęsny ma za sobą bardzo dobry sezon w barwach FC Barcelony. Polak wystąpił w 30 meczach Barcelony, wpuścił 36 goli i 14 razy zachował czyste konto, a jego zespół zdobył mistrzostwo, puchar i Superpuchar Hiszpanii. Dwa dni temu hiszpańskie media były lekko zaniepokojone sytuacją Szczęsnego. "Co się dzieje ze Szczęsnym?" - to tytuł artykułu z hiszpańskiego dziennika "Sport". "Kontrakt Polaka wygasa za dwa dni, a on wciąż go nie przedłużył, chociaż już przyjął ofertę Barcelony, by zostać na kolejny rok" - dodawał dziennikarz Ferran Correas.

Stało się! Wojciech Szczęsny nie jest już piłkarzem FC Barcelony

Kontrakt Szczęsnego wygasał 30 czerwca tego roku. Wszyscy zastanawiali się, czy prezesi FC Barcelony zdążą do tego czasu podpisać nową umowę. Okazało się, że tak się nie stało. Były reprezentant Polski w tym momencie nie jest już piłkarzem FC Barcelony. Co będzie dalej? Na razie nie wiadomo. Hiszpańskie media są przekonane, że Szczęsny podpisze nowy kontrakt.

"Ustne porozumienie między obiema stronami jest kompletne, a kontrakt jest gotowy do podpisania. Polak może to zrobić w najbliższych dniach, przed powrotem do treningów lub po ich rozpoczęciu - 13 lipca" - pisał dwa dni temu "Sport".

W bramce FC Barcelony w tym momencie jest bardzo tłoczno. Na ważnych umowach są bowiem aż trzej piłkarze: Marc-Andre ter Stegen, Inaki Pena i pozyskany z Espanyolu - Joan Garcia. Niemal pewne jest, że Pena odejdzie z klubu. Jeśli w FC Barcelonie na przyszły sezon zostaliby też jednak ter Stegen i Szczęsny, to ich rywalizacja z Garcią zapowiada się elektryzująco. Każdy z nich ma swoje ambicje i chciałby być numerem "1".

Nowy sezon La Ligi ruszy pod koniec sierpnia.