Oto nowy selekcjoner? Engel: Osobiście stawiałbym na niego

- Musimy uzbroić się jeszcze w odrobinę cierpliwości. To poważna sprawa i chociażby formalności chwilę zajmują - mówił Cezary Kulesza w rozmowie z Gol24.pl. Tym samym prezes PZPN zasugerował, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie wyboru nowego selekcjonera. Kto nim zostanie? Kandydatów jest kilku, ale już wcześniej działacz wskazał, że najpewniej będzie to rodak. - Musi to być ktoś, kto nie będzie się uczył nazwisk. Myślę, że Polak. Jest kilka nazwisk - Nawałka, Brzęczek, Urban czy Magiera. Nie wykluczam powrotu do poprzednika. Wszystko może się wydarzyć - podkreślał w rozmowie z Radiem Zet.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny przejechał się po Kuleszy, Michniewiczu i Feio: Nigdy nie powinni!

Jerzy Engel radzi Cezaremu Kuleszy ws. selekcjonera reprezentacji Polski

Kulesza nie odważył się jeszcze oficjalnie wskazać głównego kandydata. Swoich faworytów mają za to eksperci, a wśród nich Jerzy Engel. W rozmowie z Weszło wskazał, kto powinien zostać nowym selekcjonerem reprezentacji. - Polak, polski trener - rzucił krótko. Kto w takim razie? Odniósł się do jednej opcji i nie był jej zwolennikiem. - Nie kryje się z tym, że nie wyrywałbym nikogo z klubu, bo mówimy tu o Marku Papszunie, który jest w tej chwili w klubie, tworzy nowy zespół, będą grać w pucharach europejskich, znowu o mistrzostwo, więc raczej bym jego nie wyrywał - zaznaczał.

Mimo wszystko wskazał nazwisko własnego faworyta. - Jest trener wolny na rynku, bardzo doświadczony, również z doświadczeniem zagranicznym. Myślę tu o Janie Urbanie i osobiście stawiałbym na niego - podkreślał. Taką samą opinię wyraził kilkanaście godzin temu w studiu "Cafe Futbol". - Myślę, że w tej chwili jest najbardziej naturalnym wyborem dla wszystkich - mówił. I faktycznie nazwisko byłego trenera Górnika Zabrze przewija się w przestrzeni medialnej. Ba, tuż po dymisji Michała Probierza, eksperci wskazywali, że jest wielkim faworytem i to on powinien objąć drużynę narodową. Jak na razie decyzja nie zapadła.

Zobacz też: Tylko zobacz, kto przybył na wybory PZPN. "To jest nieprawdopodobne".

Engel już miał szansę poprowadzić kadrę

Dziennikarz Weszło zażartował, że być może sam Engel powinien zasiąść na ławce. - Wie Pan, ja już byłem w tej rzece, teraz jest czas na kolejnych - spuentował. Engel samodzielnie prowadził polską kadrę przez ponad dwa lata - od stycznia 2000 do czerwca 2002. Pod jego wodzą Biało-Czerwoni rozegrali 28 meczów, zdobywając średnio 1,61 punktów na spotkanie. Cztery lata później wrócił do kadry, ale w roli dyrektora sportowego.