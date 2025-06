Ludzie Kuleszy przepadli. Szok i niedowierzanie na zjeździe PZPN

Dla Cezarego Kuleszy dzisiejsze wybory na prezesa PZPN były jedynie formalnością. Był jedynym kandydatem i musiałby się wydarzyć potężny kataklizm, by delegacji Walnego Zgromadzenia PZPN odmówili mu kolejnej kadencji, nie mając praktycznie innego wyboru. Pozostała jednak jeszcze kwestia nowego zarządu. Kulesza wskazał już co prawda swoich ludzi, ale każdy z wiceprezesów musiał otrzymać jeszcze odpowiednie poparcie od delegatów.

REKLAMA

Zobacz wideo Kobiety chcą zarabiać tyle samo co mężczyźni? Moura Pietrzak: Potrzebujemy dobrego wynagrodzenia, by móc po prostu grać

"Święta trójca" Kuleszy bez poparcia

I tu właśnie doszło do szokującego zwrotu akcji! Trzej bliscy współpracownicy starego-nowego prezesa: Maciej Mateńko, Mieczysław Golba oraz Henryk Kula, nie mogli liczyć na poparcie dość wysokie, by mogli otrzymać mandaty wiceprezesów! To ogromna niespodzianka i wielki szok już na początku drugiej kadencji Kuleszy.

Najbliżej otrzymanie dostatecznego poparcia z tej trójki był Kula. Miał on zostać wiceprezesem organizacyjno-finansowym. Za jego kandydaturą zagłosowało 57 delegatów, przeciw było 47, a 12 osób wstrzymało się od głosu. Mateńko miał pełnić rolę wiceprezesa ds. szkolenia, jednak otrzymał tylko 45 głosów poparcia. Przeciwko było 59 delegatów, a 11 się wstrzymało. Najmniejszym uznaniem cieszył się Golba. Przewidziany był na stanowisko wiceprezesa ds. zagranicznych, ale taką opcję za słuszną uznało tylko 41 osób. Głosu nie oddało 16 delegatów, a aż 57 było przeciw.

Szok, rewolucja, grom z jasnego nieba. Kulesza w trudnej sytuacji

Wedle relacji obecnego na miejscu Konrada Fersztera ze Sport.pl, pośród obradujących zapanował gigantyczny szok. Mowa wręcz o rewolucji. Szczególnie po tym, co zrobił Cezary Kulesza. Otóż prezes PZPN postanowił zareagować i... jeszcze raz wystawił tych samych kandydatów na te same pozycje! Wynik? Wszyscy trzej ponownie przegrali. Okazało się, że 15 minut nie wystarczyło, by delegaci masowo zmienili zdanie. Co teraz może zrobić Kulesza? Otóż może wytypować nowych kandydatów lub... w nieskończoność proponować tych samych.