Kulesza ogłosił, kiedy poznamy nowego selekcjonera. Padła kluczowa data

63-letni Cezary Kulesza cały czas będzie prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. "W kolejnych wyborach na stanowisko prezesa PZPN sensacji w nie było, gdyż obecnie panujący Cezary Kulesza był jedynym kandydatem na szefa związku. Delegatom pozostało tylko przyklepać jego drugą kadencję, co też uczynili. Ale czy będzie ona lepsza od pierwszej?" - pisał Szymon Szczepanik, dziennikarz Sport.pl.

Cezary Kulesza zabrał głos ws. nowego selekcjonera. Padła bardzo ważna data

Cały czas nie wiadomo, kto będzie nowym trenerem reprezentacji Polski. Głos w tej sprawie Cezary Kulesza zabrał po wyborach prezesa PZPN.

- Wybór selekcjonera to bardzo poważny temat. Mija dzisiejszy dzień. Te prace zostaną teraz przyspieszone, będziemy chcieli jak najszybciej trenera wybrać. Dlatego, że trener będzie miał dłuższy czas na pracę nad selekcją naszych zawodników. Ale nie chcemy popełnić jakiegokolwiek błędu. Musimy dobrze się zastanowić, dobrze wybrać, dobrze skonstruować umowę. Jak to wszystko będzie dograne, to jak najszybciej ogłosimy selekcjonera naszej kadry - powiedział Cezary Kulesza w rozmowie z Łączy nas piłka.

Dziennikarze obecni na wyborach pytali Kuleszę, kiedy zostanie ogłoszony nowy selekcjoner reprezentacji Polski.

- Selekcjoner powinien zostać wybrany do rozpoczęcia rozgrywek ekstraklasy, czyli do 15 lipca. Warto by było, by selekcjoner mógł już w pierwszej kolejce oglądać na żywo piłkarzy. Postaramy się wybrać go w możliwie jak najkrótszym terminie. Cały czas rozmawiamy z polskimi i zagranicznymi trenerami — odpowiedział prezes PZPN.

Cezary Kulesza po raz pierwszy został prezesem PZPN w sierpniu 2021 roku, obejmując stanowisko po Zbigniewie Bońku. Wcześniej przez ponad dekadę pełnił funkcję prezesa Jagiellonii Białystok.