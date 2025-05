To się dzieje! Jest oficjalny komunikat PZPN ws. Kamila Grosickiego

24 czerwca 2024 roku podczas Euro 2024 Kamil Grosicki ogłosił kolegom z kadry, że kończy karierę reprezentacyjną. Później zorganizowano specjalną konferencję prasową, na której potwierdzono te informacje. - Przed treningiem z dumą i honorem przekazałem drużynie informację, że to zgrupowanie będzie moim ostatnim w reprezentacji. Jest to piękna chwila, ale też smutna, bo przez kilkanaście lat gry z orzełkiem na piersi to było zawsze dla mnie coś więcej niż mecz - wyznał, cytowany przez PZPN.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki stanął przed dziennikarzami po finale PP i ogłosił: Rok temu...

"Last dance" Kamila Grosickiego w reprezentacji

Zawodnik Pogoni Szczecin wielokrotnie informował, iż chciałby jeszcze zagrać ten ostatni mecz przed polską publicznością. - Moim marzeniem jest rozegrać pożegnalny mecz w Polsce, będę rozmawiał na ten temat z selekcjonerem i prezesem Cezarym Kuleszą. Mam nadzieję, że będzie mi on dany. Chciałbym podziękować kibicom za kilkanaście lat wsparcia, kolegom z drużyny, z kapitanem Robertem Lewandowskim na czele za tyle pięknych chwil - mówił na konferencji w Hanowerze.

Wtgląda na to, że wszystko udało się dograć. Polski Związek Piłki Nożnej informuje, iż doświadczony skrzydłowy wraca do kadry, gdzie rozegra mecz pożegnalny. Po raz ostatni z orzełkiem na piersi wybiegnie 6 czerwca w meczu towarzyskim z Mołdawią. Kibice będą mogli mu podziękować za lata gry 94-krotnemu reprezentantowi kraju.

Zobacz też: Krychowiak potwierdza! Wielki transfer na koniec? "Rozmawialiśmy"

Liczby Kamila Grosickiego w reprezentacji Polski

PZPN wspomina, iż Kamil Grosicki swoją reprezentacyjną karierę rozpoczął w lutym 2008 roku, debiutując w kadrze narodowej w meczu z Finlandią. Przez kolejne szesnaście lat regularnie zakładał koszulkę z orłem na piersi, wystąpił w dwóch turniejach finałowych mistrzostw świata (2018 i 2022) i trzech mistrzostw Europy (2012, 2016, 2024). Łącznie zgromadził na swoim koncie 94 mecze w kadrze narodowej, w których zdobył siedemnaście bramek.

"Będzie to dla niego 95. spotkanie w barwach kadry narodowej. W całej historii tylko dziesięciu innych piłkarzy ma na koncie więcej gier w męskiej reprezentacji kraju. W 2020 roku Grosicki został włączony do Klubu Wybitnego Reprezentanta" - czytamy.