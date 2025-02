A jednak! Legendarny Marcelo kończy karierę. "Część historii"

Marcelo do Realu Madryt trafił na przełomie 2006 i 2007 roku. Od tego czasu rozegrał w barwach "Królewskich" 546 meczów, w których strzelił 38 goli i zanotował 103 asysty. To nie jedyny ważny klub w jego karierze - ponad 100 spotkań zagrał w barwach Fluminese. W tym klubie grał też w ostatnich latach.

Marcelo kończy karierę. Oficjalne ogłoszenie

W czwartek 6 lutego Brazylijczyk poinformował kibiców, że już nie będzie grał w piłkę. Zrobił to za pomocą mediów społecznościowych. W opublikowanym na Twitterze wideo podpisanym słowami "Na zawsze wdzięczny", podzielił się z kibicami swoimi przemyśleniami. Dowiedzieliśmy się, że miłość do futbolu przekazał mu dziadek, który zrobił wszystko, żeby pomóc mu w osiągnięciu sukcesu. Na sam koniec zapowiedział, że choć kończy karierę jako zawodnik, to z futbolem się nie rozstaje.

Od razu po ogłoszeniu tej decyzji pojawiły się gratulacje i podziękowania. Zareagował Real Madryt, który wydał słynne "Comunicado Oficial".

"Odnosząc się do ogłoszonej przez Marcelo decyzji o piłkarskiej emeryturze, Real Madryt chce złożyć wyrazy wdzięczności oraz szacunku. Marcelo jest częścią historii Realu Madryt i jedną z największych legend naszego klubu oraz światowego futbolu" - czytamy na samym początku komunikatu.

Na emeryturę byłego obrońcy zareagował też prezydent Florentino Perez. "Marcelo jest jednym z najlepszych lewych obrońców w historii Realu Madryt oraz światowego futbolu. Mieliśmy przywilej cieszyć się jego grą przez długi czas. Jest jedną z naszych największych legend i Real Madryt jest i zawsze będzie jego domem" - przekazał.

Marcelo zdobył z Realem Madryt sześć tytułów mistrza Hiszpanii i pięć razy wygrywał Ligę Mistrzów. Do tego dochodzą też liczne sukcesy w Klubowych Mistrzostwach Świata, Pucharze i Superpucharze Hiszpanii oraz Superpucharze Europy.

Brazylijczyk doczekał się wyjątkowego uhonorowania również we Fluminese, czyli w swoim pierwszym oraz ostatnim klubie w karierze. Fluminese zdecydowało o nazwaniu swojego drugiego stadionu na cześć wychowanka. Obrońca wygrał z tą drużyną Copa Libertadores w sezonie 2022/23 oraz Recopa Sudamericana w sezonie 2023/24.