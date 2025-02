Oto nowy napastnik w reprezentacji Polski? Chce zmienić barwy

Obecnie jedynym "naturalizowanym" piłkarzem w reprezentacji Polski jest Matty Cash, którego i tak nie powołuje Michał Probierz. To nie odstrasza jednak innych piłkarzy, by wyrazić chęć gry u boku Roberta Lewandowskiego w narodowych barwach. Tym razem faktycznie chodzi o zawodnika, który mógłby stworzyć duet z najlepszym strzelcem w historii reprezentacji.

Nowy napastnik w reprezentacji Polski? Jego matka jest Polką

Portal goal.pl poinformował, że chęć gry w reprezentacji Polski wyraża Yousef Salech. Ten 23-latek urodził się w Danii i tam spędził większość piłkarskiej kariery, a od stycznia jest zawodnikiem walijskiego Cardiff. Piłkarz ma złożona historię rodzinną, ale mógłby reprezentować Polskę ze względu na matkę, która pochodzi z naszego kraju.

Ojciec zawodnika urodził się w Palestynie, skąd wyemigrował najpierw do Jordanii, a później do Danii. W związku z tym piłkarz ma jordański i duński paszport i w teorii mógłby reprezentować barwy aż czterech krajów. Odmówił jednak Palestynie i Jordanii, a Dania kiedyś chciała powołać go do kadry U21, ale akurat był kontuzjowany.

Sam zawodnik ma skłaniać się właśnie ku reprezentacji Polski i rzekomo nawet mówi po polsku ze względu na mamę. Na razie nie wiadomo jednak, czy PZPN i ewentualnie selekcjoner Michał Probierz w ogóle interesują się tym graczem. Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Arkadiusz Milik i Karol Świderski młodsi już nie będą, więc być może to całkiem niezła opcja, by sprawdzić młodego piłkarza.

Salech na razie zagrał cztery mecze dla Cardiff na poziomie angielskiej Championship i zdobył jedną bramkę. W poprzednich dwóch sezonach zdobywał kolejno 15 i 13 bramek ligowych. Mierzący 195 centymetrów snajper ma swoim CV m.in. duńskie Broendby IF, belgijskie SK Beveren i szwedzki Sirius.