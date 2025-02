Legia podjęła decyzję ws. Ligi Konferencji. Łatwo nie było

Legia Warszawa awansowała do 1/8 finału Ligi Konferencji i ze spokojem może przyglądać się zmaganiom w 1/16 finału oraz oczekiwać kolejnego rywala. Losowanie odbędzie się dopiero 21 lutego i wówczas zespół Goncalo Feio będzie mógł przygotować się do kolejnego starcia. Wcześniej jednak szkoleniowiec musiał podjąć kluczową decyzję ws. obsady składu na rozgrywki.

Zapadła kluczowa decyzja ws. Legii Warszawa w Lidze Konferencji. Wszystko jasne

Do północy w czwartek 6 lutego UEFA wyznaczyła termin zgłaszania składów do rozgrywek Ligi Konferencji. Legia może dopisać do listy trzech zawodników, którzy nie grali w europejskim pucharze na wiosnę. Portal Meczyki informuje, że klub planował wciągnąć na listę kontuzjowanego jesienią Jurgena Elitima, Wojciecha Urbańskiego i kupionego w zimie Wahana Biczachczjana.

Plany uległy jednak zmianie, bo jeszcze w czwartek "przyklepane" ma zostać podpisanie umowy wypożyczenia ze Sportingiem Lizbona ws. Vladana Kovacevicia. Bramkarz dołączy do klubu z Warszawy jeszcze tego dnia, a więc będzie można również zgłosić go do rozgrywek. Jednak oznacza to, że jednego z zawodników trzeba będzie "wypisać". Legia już podjęła decyzję, z kogo zrezygnuje.

Z czteroosobowej grupy trener Goncalo Feio miał już skreślić więc jednego piłkarza i będzie to Wojciech Urbański. 20-latek jesienią zagrał dla Legii w 15 meczach, ale nie był głoszony do Ligi Konferencji i tak pozostanie. Obrońca będzie musiał więc zadowolić się jedynie występami w ekstraklasie i Pucharze Polski.

Legia zgłosi więc dwóch nowych graczy - Kocavevicia i Biczachczjana, a także powracającego po kontuzji Elitima. Mecze 1/8 finału Ligi Konferencji zaplanowano na 6 oraz 13 marca. Wcześniej, bo 13 i 20 lutego odbędą się spotkania 1/16 finału, gdzie Jagiellona zagra z TSC Baćką Topolą. Oba te zespoły oraz zwycięzcy pary Shamrock Rovers - Molde mogą zagrać w 1/18 finału z klubem ze stolicy Polski.